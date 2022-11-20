阿巴西狂轟51分「比魔獸更猛」！一日球迷查了驚呆：是台灣人

▲阿巴西是塞內加爾裔、台灣男籃運動員。（圖／新北特攻提供）

網搜小組／鄺郁庭報導

昨（19）日是魔獸霍華德（Dwight Howard）在台灣T1職籃首秀，場上狂轟38分，還交出25籃板、9助攻、4阻攻超猛成績單，展現NBA巨星不凡實力。不過，特攻1球員的表現也驚艷全場，連霍華德都盛讚不已，那就是「黑豹」阿巴西，打出51分、5籃板、3助攻驚呆PTT，「這隻以為是國外找來的，結果他沒旅外過欸？X那怎那麼強？」

阿巴西在昨日一戰中，內外不拘的犀利單打，加上頻頻上演快攻爆扣，幾乎讓地主雲豹在前兩節毫無招架之力。全場阿巴西39投22中，包含7記三分彈在內，進帳51分，只差1分就能追平他自己所保持的T1聯盟單場個人最高得分紀錄。

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就有網友在PTT的basketballTW板上發文，「阿巴西？」先是貼出一段生平簡介，「阿巴西生於日本，8歲移居台灣，就讀丹鳳高中國中部、泰山高中、世新大學廣電系，2020年放棄塞內加爾國籍歸化中華民國國籍，2021年在T1聯盟新人選秀會第一輪被新北中信特攻選中，新秀賽季獲選T1聯盟年度最佳新人與年度第一隊殊榮。」

▲阿巴西在打UBA時，就有「世新黑豹」稱號。（圖／記者李毓康攝）

原PO就在文中表示，自己是一日球迷，看球賽時以為阿巴西是洋將，一搜才知道阿巴西完全沒有旅外過。他就納悶，HBL、UBA也有在台灣土生土長、唸台灣學校的外國人，可是都沒有阿巴西那麼扯，不禁直呼，「難道是血統問題？他的球技在哪練的？」

話題引發熱烈討論，「爬文好像他是在台灣練起來的，但天賦有差」、「機體好又努力」、「肯定是血統，手長又跳得高」、「光運球節奏、協調性，就不是台灣人學得來的」、「很開心台灣籍有這麼強的球員」、「他上半場把客場打成主場」、「他台語還很好XD」、「難怪訪問說得這麼流暢又沒口音，場上跟鬼一樣」

還有長期關注籃球的網友表示，「去年就很強了」、「他籃球還是高中才開始練」、「他原本很菜，後來練起來了，但是HBL超齡，所以沒有打」、「他進職籃進步幅度太誇張，在大學時還看不出能這麼強，三分這季也大幅進步」、「阿巴西能力越來越純熟了」、「阿巴西小拋投也是一絕，穩到不行」、「超強，不看魔獸，進場看阿巴西。」

據悉，阿巴西8歲就自塞內加爾來台定居，在2020年12月取得我國身分證，去年在亞洲盃資格賽首度披上中華隊戰袍，以歸化球員身份出賽。不過，當時整體對抗性、球技仍顯生澀，經過1季職籃高強度洗禮後，現年24歲的阿巴西明顯已經有長足進步。