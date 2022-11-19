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魔獸降落　桃園在地企業「饗食天堂」人氣美饌款待霍華德

▲魔獸降落「饗食天堂」人氣美饌款待。（圖／饗賓餐旅提供）

▲魔獸降落「饗食天堂」人氣美饌款待。（圖／饗賓餐旅提供）

記者楊淑媛／桃園報導

台灣籃壇盛事「魔獸」霍華德加盟永豐雲豹，19日於桃園巿龜山區國立體育大學體育館首場開打！桃園在地企業「饗賓餐旅」，以旗下知名國民連鎖Buffet品牌「饗食天堂」的各式經典人氣美食與多種美味甜點等，還有主廚現點現包專為球員飲食均衡所設計的「牛蒡蘆筍手卷」，攜手永豐雲豹，齊力打造頂級賽事饗宴。

▲魔獸降落「饗食天堂」人氣美饌款待。（圖／饗賓餐旅提供）

▲魔獸降落「饗食天堂」人氣美饌款待。（圖／饗賓餐旅提供）

饗賓餐旅總經理陳毅航表示：「魔獸霍華德加入雲豹，是台灣籃壇一大盛事，饗食天堂有幸能參與這歷史時刻，我們感到非常開心、非常熱血。我們希望和大家一起饗受盛宴，充滿能量。」

▲魔獸降落「饗食天堂」人氣美饌款待。（圖／饗賓餐旅提供）

饗食天堂全台共11家分店，匯集中/西/日式料理職人，嚴選在地當令食材，由主廚用心詮釋食材的鮮美原味。但由於依法室內活動時不得使用明火，為求展現食材美味，饗食天堂主廚克服場地限制，端出一道道經典菜色讓球員們補充能量。

各式經典人氣美食有：以香料、胡椒醃漬入味，再與多種蔬菜爐烤至5分熟，肉質鮮嫩有嚼勁的「爐烤現切牛排」；「大口饗樂骨」，精選第6-16根部位的肥美豬腩排，以特製醃料醃漬24小時入味，蒸煮熟成後，以兩段式油炸，炸至外酥內嫩，最後與孜然、辣椒等辛香料拌炒，一口咬下香酥惹味；除了提供肉品補充球員蛋白質外，饗食天堂為顧及球員健康特別設計「牛蒡蘆筍手卷」，且由秀廚現點現包。

此外，隱藏版料理經典台味噴香「鵝油香蔥麵包」，更為魔獸首次亮相。饗賓餐旅還提供內含饗食天堂、果然匯、開飯、饗泰多、真珠、小福利等六大品牌的神祕禮物共400顆扭蛋，在四場賽事的中場休息期間，由啦啦隊與現場觀眾進行歡樂互動時，贈送給幸運的觀眾朋友。

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