陳時中炒房？與黑道餐敘？　吳思瑤闢謠斥國民黨造謠

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陳時中炒房？與黑道餐敘？　吳思瑤闢謠斥國民黨：造謠low到無極限

▲▼陳時中競總11月3日每日一問記者會，吳思瑤 簡舒培 林楚茵。（圖／陳時中競總提供，下圖同）

▲陳時中競選總幹事吳思瑤。（圖／陳時中競總提供）

記者陳家祥／台北報導

九合一選舉進入最後階段，有媒體報導，指陳時中近來積極求售位於高雄的豪宅，粗估脫手獲利可達千萬。對此，陳時中競選總幹事吳思瑤19日在臉書上闢謠，直指國民黨「每日一造謠！low到無極限！」，國民黨一而再、再而三要抹黑阿中，結果倒打自己。

「每日一造謠！low到無極限！」陳時中競選總幹事、立委吳思瑤19日在臉輸表示，國民黨、媒體聯手，一條龍式的不實攻訐，雖然手法進階了，但內容搞烏龍又掉漆，毫無長進。

吳思瑤指出，「謠言一」，阿中高雄炒房？首先，這間房子多年來在 陳時中的財產申報上都看得見，依法申報公開透明，不是什麼不可告人的秘密。買了10年的房子，一直沒有積極求售，所以才會賣十年，到現在還沒賣掉！這樣叫炒房？如果說有漲價，那實在也拜邁邁市長的德政，高雄發展躍進，房價略有增值。

接著吳思瑤還「打臉蔣萬安」，直指要論炒房、論豪宅，蔣萬安姊姊在大安公園旁的豪宅一坪200萬，脫手大賺9000萬，據媒體報導蔣家在大安區上億豪宅可能有N棟，跟阿中在高雄十年前為退休而貸款置產相比，實在零頭不到，小巫見大巫。

吳思瑤說，阿中陣營並沒有拿蔣家豪宅來做文章，反而選前一週的深夜，媒體用聳動標題來攻擊阿中炒房，「大家評評理，比起蔣家億來億去的豪宅買賣，阿中只能說是小資階級」。

「謠言二」，黑芯議員又烏龍爆料了，說阿中參加黑道餐會。吳思瑤說，事實是，阿中參加的是公益餐會，是公益慈善團體的春酒，「阿中挺公益，現場還自掏腰包買了一幅孩子的畫」。

接著吳思瑤舉例「打臉蔣萬安之二」，表示被黑芯議員直指的黑道大哥，阿中完全不認識，也沒互動，倒是事後被查出來這位大哥跟國民黨眾多民代關係密切，攻擊阿中不成，國民黨自己陰溝裡翻船。

「謠言三」，國民黨立委拿阿中2016擔任北醫大董事期間，赴中國寧波正當的醫療合作，硬扯阿中去中國投資賺人民幣。吳思瑤說，這是公開的學術交流，是台灣的大學把成功的醫療經驗輸出到中國，「我向教育部查了一下，同年類似北醫大這樣有報備的學術交流有1941件」。

吳思瑤直言，國民黨為了打擊阿中，不惜要抹紅全台灣的學校了嗎？把合理正當的學術活動都抹黑成是不法的勾當？蔣萬安之前抹黑疫情得罪全台醫護，現在抹紅大學又要得罪多少學者專家？

吳思瑤說，「打臉蔣萬安之三」，蔣萬安的父親參加習近平的家宴，章孝嚴還仲介台商到中國投資，收3000萬不辦事，「這不是我們在講，是經法院宣判認證的不法事實」。

吳思瑤呼籲，請大家來當謠言終結者，「阿中沒有炒房，蔣家才是炒房大戶」、「阿中沒有參加黑道餐會，國民黨跟黑道才是麻吉」、「阿中沒有赴中投資，蔣孝嚴才是中國買辦」，國民黨一而再、再而三要抹黑阿中，結果倒打自己。

「蔣萬安有沒有辭立委，真的沒差。」吳思瑤說，蔣萬安無法政策加碼，只能口水加料，根本是不抹黑不會選、沒能力提政策、不堪檢驗的花瓶政客，「蔣萬安這個假萬安，實在low到無限」，市民朋友請看透國民黨三人成虎的戰略，不能為虎作倀，「謠言止於智者，我們堅定心志，挺值得信賴的陳時中就對了」。

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