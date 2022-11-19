今年選戰只有「這兩市」可看？　沈富雄曝關鍵原因：其他都馬虎

▲前民進黨立委沈富雄。（圖／翻攝自Facebook／沈富雄）

記者詹宜庭／台北報導

年底九合一選舉將至，前民進黨立委沈富雄18日表示，縣市長選舉到今天，關鍵好看是在桃園市，撲朔迷離在新竹市，就只有這兩個市可看，其他的都馬馬虎虎、無所謂。

沈富雄昨（18日）在政論節目《少康戰情室》中表示，選舉剩下8天，關鍵好看是在桃園市、撲朔迷離則在新竹市，就只有這兩個市可看，其他都馬馬虎虎、無所謂。至於總統蔡英文為什麼跑選舉跑得這麼勤快？他強調，「因為選情不好！選情如果好，她就不需要這樣。」

對於「選情不好」說法，沈富雄進一步分析，民進黨二次執政的6年來，產生了體質上的變化，基層無良份子滲透加上蔡英文的不堪寂寞逐漸形成英派，但也因為蔡英文的依靠，導致這些人漸漸掌握到蔡英文的權柄，「所以現在民進黨是全面執政，不管行政、立法、司法都是他們的。」

「既然行政、立法、司法都是民進黨的，為何還會選得一塌糊塗？」沈富雄指出，其原因就是蔡英文害了自己、英派害了英派、每一個基層害了基層，所有人一起胡搞，搞到本來可以輕輕鬆鬆選好的選舉變成這樣，凸顯了「人性本質的惡劣。」

沈富雄批評，國民黨與民進黨這兩大黨一樣爛，雖然國民黨好像稍微沒有這麼爛，就差那麼一塊，但是那一塊的國民黨是用蠢、笨來填補上去，「也就是國民黨的爛加笨，等於民進黨的爛加壞。」他補充，近期民眾黨也從後趕上兩大黨，也一樣的爛，因為人性本質的惡劣，透過政黨表露無遺，「政治人物的腐敗都不是外力，都是自己搞的。」