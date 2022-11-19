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大陸 大陸焦點 特派現場

網美「一字馬秀鮑」淫片外流！2度聲明認了：沒要結婚別操心能嫁誰

記者崔子柔／綜合報導

在YY直播小有名氣的網紅戚佳麗，2個月前才被前男友外流性愛影片，近日又有私密片傳出，她還擺出招牌動作「一字馬」並露出下體，戚佳麗則回應，她是拍給異地戀的男友欣賞。

▲▼ 。（圖／翻攝自抖音）

▲戚佳麗擅長一字馬動作。（圖／翻攝自抖音）

戚佳麗常在抖音拍攝一字馬影片，而這次的外流畫面中，她全裸擺出一字馬、秀出下體，另也有揉胸自慰等畫面。

▲▼ 。（圖／翻攝自抖音）

▲戚佳麗身上有多處刺青，外流影片相當好認。（圖／翻攝自抖音）

戚佳麗這星期則2度在抖音針對此事回應，她表示，「事情從頭到尾我也解釋過了，我不相信你們沒談過戀愛10個人5個沒有異地戀拍過視頻的，只是我被網暴了，而且我普普通通一個女孩子我這麼扛過來這些負面打擊，差不多就行了，別像SB似的」。

戚佳麗在另則貼文聲明，許多異地戀情侶也都拍過這類影片，「我也沒有結婚的想法，不用操心我嫁給誰，我也沒傷害到誰，拼命壓我我只能扛，遇人不淑能處理的都在走流程」。

▲▼ 。（圖／翻攝自抖音）

▲▼戚佳麗2度聲明回應。（圖／翻攝自抖音）

▲▼ 。（圖／翻攝自抖音）

不少粉絲留言安慰，「別管別人怎麼說，戀愛期間發視頻很正常啊，只不過遇到了渣男，過段時間沒熱度就都忘記了別想那麼多」、「別再隨便答應一些無理要求了」、「過幾年就過去了」、「希望你以後遇到對的人」。

 

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