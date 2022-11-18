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社會 社會焦點 保障人權

台中1歲女嬰保母家顱內出血陷昏迷　家長疑遭虐：監視畫面被刪

▲▼ 。（圖／家屬提供）

▲1歲女童「小桃子」因顱內出血昏迷不醒，在加護病房接受治療。（圖／家屬提供）

記者白珈陽／台中報導

台中爆發疑似虐童案，台中市議員林祈烽與立委張廖萬堅18日召開記者會，1歲女嬰「小桃子」的母親痛訴，女兒月初送到蔡姓保母家托嬰，卻腦傷昏迷至今，醫師診斷出顱內出血，認為是外力重創導致；保母則稱，沒有傷害小孩，不知道為何孩子會發生如此狀況。社會局指出，全案由檢方指揮偵辦，社會局也啟動行政調查，如查出相關人員涉嫌不當對待兒童，社會局將依兒少權法究辦，確保兒童權益。

小桃子母親出示女兒躺在病床上的照片，她表示，8日將女兒送到蔡姓保母家，之後女兒卻陷入昏迷，至今仍在醫院加護病房治療，院方判斷有顱內出血，是外力重創所致。

母親說，她認為蔡女在事發後未積極將女兒送醫，更疑刪除當日的監視器影像，質疑試圖掩飾當天外出而無人照看小孩，造成孩子受傷。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲台中市議員林祈烽與立委張廖萬堅，18日陪同疑受虐女嬰的母親召開記者會。（圖／記者白珈陽翻攝）

母親與蔡女在記者會上通話，蔡女稱她照料小孩很用心，更無傷害孩子，且她絕對沒刪除監視器，完全配合警方調查。

母親指出，蔡女被令停止托嬰一周後，現在又開始照顧其他孩子，很擔心在本案未釐清的情況下，是否對其他孩子恐造成危害？她抨擊中市府消極無作為，僅表示可提供法務協助，但至今也沒有，質疑政府有意拖延。

社會局表示，女童因顱內出血昏迷，仍在加護病房觀察，全案由檢察官指揮偵辦中，社會局也啟動行政調查，訪視女童的父母和保母，掌握女童的受照顧情形，並說明後續協助。

社會局說，由於女童的確切出血時間仍需專業鑑定，醫院初評報告出爐後，將再轉醫療評估團隊複判，報告會一併送交檢調。目前嫌疑人包含女童的相關照顧者，待醫療鑑定和司法調查釐清，如相關人員涉嫌不當對待兒童，社會局將依兒少權法究辦，確保兒童權益。

社會局進一步說明，這名保母年資2年，另外照顧2名幼童，由於案件尚在調查中，無法禁止保母收托，但案發後，居托中心要求保母暫緩新收托案，並停托一週。目前，其中1名幼童仍有送托需求，居托中心持續與家長溝通，積極協助媒合新的保母；另考量安全，保母家已加裝監視器，居托中心會密集電訪和不定期家訪，確保照顧情況。

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