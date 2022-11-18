2表看懂12種疫苗組合效力！不分年齡「BB莫」96.2%防死亡最強

▲指揮中心11/18記者會，發言人莊人祥說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日公布新冠疫苗保護效益分析，以三劑疫苗12組合進行比較，不分年齡組別來看，死亡保護效益最強組合為2劑BNT＋1劑莫德納，效益達到96.2%，但如果以65歲以上高風險族群組合來看，最強組合則是三劑莫德納，死亡保護效益達到90.5%。

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▲▼指揮中心公布新冠疫苗各廠牌保護中重症與死亡效益分析。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

莊人祥指出，本研究運用之資料庫為自國內開放接種第一劑COVID-19疫苗起就開始蒐集，含括2,300萬人、6,000多萬劑疫苗之去識別化後資料，進行科學分析。

結果發現，接種三劑以上疫苗者，無論哪種組合，都比未完整接種疫苗者具保護力；打滿2劑疫苗比未完整接種(無接種或僅打1劑)好。

莊人祥指出，以數據來看，中重症比率在沒接種疫苗組的發生率為每千人4.4，接種一劑則為每千人2.2，接種兩劑則是每千人1.1，接種三劑可以降低至每千人0.6；在死亡比率上也看到類似的下降幅度。

指揮中心以接種三劑進行比較，依照前兩劑接種疫苗分為12組，進一步評估減少中重症與死亡發生機率作為保護效益。單以死亡保護效益來看，不分年齡組別保護力最高為2劑BNT+1劑莫德納，保護效益達到96.2%，65歲以上長者前兩劑接種莫德納疫苗保護效益皆在90%以上，特別是三劑莫德納疫苗保護效益達93.1%為最高。

至於前兩劑接種AZ者的疫苗保護效益不管在不分年齡組或者65歲以上長者組，都是為各組最差。指揮中心建議，為因應變種病毒株，建議前2劑接種AZ疫苗的民眾，可接種次世代追加劑疫苗，以獲得更好的保護力

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