人妻病倒就診才知「2顆腎臟全沒了」　竟是密醫開刀偷割器官

▲印度人妻摘除子宮後，健康狀況急遽惡化，送醫檢查才知道2顆腎臟都沒了。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者吳美依／綜合報導

印度比哈爾邦（Bihar）發生離譜事件，人妻蘇妮塔（Sunita Devi）開刀摘除子宮後，健康狀況急遽惡化，緊急送往大醫院檢查，才知道2顆腎臟都不見了，必須立刻接受治療，否則就會死亡。當局調查後發現，為她開刀的醫師偽造學歷及執照，而且早就跟診所負責人一起人間蒸發。

《印度時報》報導，蘇妮塔與丈夫育有3子，老公則是沒有祖產的一般勞工。她發現失去2顆腎臟後，一直待在斯里克里希納醫學院（SKMCH）接受定期血液透析治療。院長表示，這位患者只要一天沒接受治療就活不下去，但團隊正在密切監測其健康狀況，評估何時能夠接受器官移植。

蘇妮塔受訪時憤怒表示，「我呼籲政府立刻逮捕摘除我2顆腎臟的醫師。他的腎臟應該要移植給我，這樣我才能活下來。」母親伊蒂（Iti Devi）傷心欲絕，「政府不會做任何事情，因為他們知道我們是窮人，沒有能力對此發動輿論。我們想要從政府那裡得到的，就是為我女兒找一顆腎臟，但受害者家屬卻沒有聽到任何賠償的消息。」

當地警方調查後發現，自從蘇妮塔9月3日開刀後，38歲密醫辛格（Dr R K Singh）及診所負責人庫瑪爾（Pawan Kumar）就銷聲匿跡，迄今都沒有充足線索，只能持續追捕2人下落。

