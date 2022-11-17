2022年布可星球「熱門布可」大公開　國小、國中生各有所愛

▲台南市教育局公布從國小低、中、高年級到國中、高中「布可星球」熱門好書。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市教育局17日公布國小低、中、高年級到國中、高中「布可星球」熱門好書，包括《我才不要捲捲頭》、《不要打翻牛奶》、《班雅明先生的神祕行李箱》、《奇蹟男孩》、《誰搬走了我的乳酪》等，閱讀教師分析，國小高年級學生閱讀品味偏向議題式的書籍，逐漸趨向深度思考；國中則偏好青春議題的書籍。

市長黃偉哲表示，閱讀是一件快樂的事情，閱讀習慣的養成要從小開始，為提高學生閱讀動機，教育局以創意遊戲理念打造「布可星球」閱讀理解平台，讀完書做題目，加深對書中的印象也獲得成就感，對於培養學生閱讀習慣很有幫助。黃市長說，台南市民愛閱讀，座落於新營的國家圖書館南部分館也已經動土，市府會持續努力，讓閱讀環境更好。

教育局長鄭新輝表示，去年委託台師大的研究證實，透過布可星球可有效提高學生的閱讀理解能力，且布可星球的選書精彩多樣，兼顧經典、知識、趣味及啟發性。由各年級學生選讀的熱門好書發現，孩子們透過閱讀跨越不同國界、世代，讓閱讀成為多元文化理解的橋樑。不同年段的孩子都喜愛幽默逗趣的主角，也都享受著書中充滿轉折與故事情節帶來的驚喜，期盼學校持續鼓勵學生樂於閱讀，進而能自主閱讀、分享心得。

擔任多年國小閱讀推動教師的洪惠月退休主任表示，從高年級熱門布可書單中，發現小朋友的閱讀品味逐漸趨向深度思考，值得鼓勵與肯定。《班雅明先生的神祕行李箱》用輕快猜謎式的筆調，講述一個沉重的流亡故事，引發讀者思考當前國際間的難民問題;《討厭的人都跌倒吧》則是探討如何排解負面情緒，讓孩子面對逆境學會紓解壓力。這幾本熱門布可，都是透過故事傳遞重要議題，逐步引導小朋友深度思考。

國中閱讀推動教師盧易????教師表示，國中熱門布可《失落的一角遇見大圓滿》觸動了國中生多感易敏的心；《好好照顧我的花》故事以簡單的青春線條述說愛情，而友情也是如此的微妙，這樣的青春課題，讓這本書成為熱門。《奇蹟男孩》則是教你如何努力活在這世上。啟動挖掘能量的核心，是孩子閱讀世界的好奇，布可海洋裡不只這些好書，還有許多的布可期待學生一起探索。

今年國小高年級布可能量排行第一的大港國小林同學表示，剛開始接觸布可星球，先從淺顯易懂的繪本著手，然後挑選適合自己的書來看，超出程度的書就與家人共讀並完成作答，憑著一本本的累積能量，終於可以登上排行榜，內心覺得非常有成就感！最喜歡的書是《屁屁偵探》和《達克比辦案》一系列動腦推理偵探叢書，從中可以培養自身的專注力、觀察力、理解力，對日後考試解題方面有一定的幫助。

高年級能量排行第二的崇明國小洪同學表示，布可星球裡的書單，有很多都是「紐伯瑞文學獎」的好書，例如《手斧男孩》、《達爾文女孩》、《八號出口的猩猩》、《記憶傳承人》等書。只要照著書單閱讀，就絕對不會錯過好書，這是自己最喜歡布可星球的地方。《夏綠蒂的網》是他最喜歡的一本書。每次看都有不同的體會與收穫，和高中的姊姊也會互相推薦好書。

國中能量排行第二的崇明國中王同學表示，最喜歡的書是《水神》這本書，是發生在從清朝時期到民國時期台南五條港的故事，大部分故事內容是虛構，但有一些內容是真實的。他都是和媽媽一起看布可星球書單上的書籍，並且一起討論布可星球的題目。還有參加台南散步導覽的活動，實地去走走，跟書上的場景做連結，因此對地方文化與歷史更加的了解。

國中能量排行第三的建興國中蔡同學表示，布可星球是一個非常棒的閱讀線上平台，每讀完一本課外書，就到布可星球上進行認證，看到自己的能量日積月累，心裡非常有成就感。他最喜歡的一本書是《出發》，是超馬選手陳彥博寫的，他在書中提到當要做一件事情前，一定要在事前做好準備，在做事情時要永不放棄，不管是困難的還是簡單的，都應該把它好好的完成，事後贏得的成就才屬於你的。