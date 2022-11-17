明配送首批40.7萬劑BA.5疫苗　莊人祥：很多人在等「打氣應不錯」

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

莫德納BA.5次世代疫苗明天開打，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（17）日表示，首波配送40.7萬劑的BA.5次世代疫苗，會於明天中午前送到各縣市衛生局，預期第一週的打氣應該會不錯。

國內次世代疫苗最先抵台的是莫德納BA.1雙價疫苗，9月24日開打後有衝出一波打氣，期間單日接種一度達到6.8萬人，不過，近期接種情況則稍緩，每天約僅1萬人接種；接著BA.5雙價疫苗首批明（18）日開打，而且接種對象放寬到12歲以上都可以接種，外界關心預約情況。

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指揮中心發言人莊人祥表示，BA.1疫苗累積到貨300萬劑，目前已接種173萬人次，施打超過一半，目前應該是很多人在等待BA.5疫苗。

國內第一批BA.5雙價疫苗70.3萬劑9日抵台，完成檢驗封緘後明（18）日開始配送接種，莊人祥表示，第一波會配送40.7萬劑，預計明天中午之前可以配送到各地衛生局，提供12歲以上民眾接種；而各縣市已經在進行相關系統預約安排，有部分縣市19日開始施打，也有部分21日開始，但是他相信「第一週施打情況都會很不錯」。

根據指揮中心統計，新冠疫苗接種人口涵蓋率第一劑 93.9%、第二劑 88.4%、基礎加強劑接種率0.8%、追加劑接種率 74.1%，第二次追加劑接種率 16.7%。