投顧協理佯稱投資債券好好賺　騙4客戶1億全進自己口袋

▲1名投顧協理A了客戶1億元。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

知名投顧公司高雄分公司趙姓資深協理在2008年金融海嘯後，陸續向黃姓等4名客戶推薦多檔債券型基金獲利穩健，還佯稱透過他的海外帳戶可以賺利差，4名客戶接連把手上的資金1億多元交給趙男，趙男把錢匯入自己帳戶拿來投資，直到新冠疫情爆發，客戶想贖回基金，趙男見紙包不住火，才坦承沒有幫客戶投資，客戶們氣炸提告，法院審理後依詐欺罪判趙男徒刑8年，民事部分需賠償近7000萬餘元。

判決指出，趙男是某知名證券投資顧問高雄分公司的資深協理，2008金融風暴後，他想逢低買進股票，但手中卻沒有錢，於是向黃姓男子、何姓女子及黃姓姊妹等4名客戶，推薦全球型債券型基金、中小型全球基金等金融商品，佯稱波動小、獲利穩定，而且如果把錢透過他的帳戶代為換匯，可取得優惠價差。

黃姓客戶等人於是從2009年起，陸陸續續匯了1億多元到趙男的帳戶，由他幫忙投資，有人賣了1800萬的土地後，也把這筆閒置資金交給趙男投資，甚至於還有人「呷好鬥相報」，叫姊姊一起投資，而趙男為了取信客戶，還偽造銀行的基金對帳單和匯款申請書。

趙男拿了錢後不但沒幫客人投資，反而是拿來自己投資股票期貨、買汽車、甚至轉給自己老婆買股票，直到2019年底，黃姓客戶想把基金贖回，趙男還以等大盤反彈再贖回來塘塞拖延，2020年3月間新冠肺炎疫情肆虐，客戶們都有意將基金贖回，趙男仍以公司作業流程為由一再拖延，最後在客戶追問下，才坦承私自挪用客戶的錢。

黃姓客戶等人不甘受騙，向調查局報案、提告，趙男在偵辦過程中坦承犯行，被依詐欺等罪嫌起訴，法院審理後判處他徒刑8年，民事部分，由於趙男有先賠給黃姓姊妹1500萬元，加上部分已超過求償時效，因此法院判應賠償6996萬餘元，全案可上訴。