486先生要開吉了！預告「求償破百萬」　勸2類人快道歉：蒐證完成

▲486先生勸酸民快公開道歉。（圖／翻攝自臉書／486先生）

記者周亭瑋／綜合報導

團購達人「486先生」今早宣布，本月底或12月初，將針對兩種對象開吉，目前已完成資料蒐證，而求償金額加起來可能會達數百萬元；同時，他也喊話，在上法院前，這些人若公開道歉，他都會選擇原諒，「不過一旦提出告訴，射箭沒有回頭路。」

486先生今在臉書發文，表示「本月底或者12月初，本人將會進行今年下半年度的團告。這次提告的對象有二，一個是暑假我兒子返回美國校園，有些網友對我的謾罵，這部分已經完成資料蒐集。」

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他接著指出，「第二部分則是前段時間有某代理商進口的翻譯筆，出現統戰訊息，有些人在網路上沒有查詢，就信誓旦旦說是486銷售的翻譯筆，講得有鼻子有眼睛，這些言論非常明顯，一看就知道是故意的抹黑跟造謠，都已經蒐證完成，這個部分告下去，求償金額可能會達到數百萬元。」

▲486先生預告，將於本月底或12月初開吉。（圖／翻攝自臉書／陳延昶）

不過，486先生也強調，在上法院之前，這些人只要盡快公開道歉，他就可以選擇原諒，一旦提出告訴，射箭沒有回頭路，「以前都是在提告之前，我就會大聲嚷嚷，隨著年紀的增長，現在是請律師提告。我都會去想，這些人收到了警察通知去做筆錄的時候，心裡的震撼一定非常有趣，接下來就是進入地檢署，然後法院、然後長達半年一年的煎熬，光想我就覺得很有意思。」

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