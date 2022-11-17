高雄白車連撞2車拒檢狂逃！警砸窗+噴辣椒水　7km外找到車了

▲高雄有白車違停拒檢，一路駕車逃逸，車窗被警棍打爛。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市昨(16日)晚間發生警民追逐，苓雅分局成功路派出所員警獲報，興中二路61巷有車輛違規停放，於是到場攔查，沒想到該部車立即逃逸。員警後續呼叫支援攔查，破窗制止並灑辣椒水，但白車仍舊逃逸成功，過程中還撞上另外一輛黑車，警方後續於鼓山區找到白車，並掌握特定對象全力追緝中。

成功路派出所員警16日晚間9點30分獲報，興中二路61巷口有一部白色轎車違停，沒想到巡邏員警到場抵達現場，白車駕駛隨即加速逃逸，員警立即通報尋求支援，並搜尋該輛轎車。

▲員警狂砸白車車窗，仍被駕駛逃逸 。（圖／記者許宥孺翻攝）

警網後續在明德、河南路口又發現白車，員警準備攔查時，該輛轎車立刻倒車衝撞巡邏車，員警邊跑邊拿破窗器砸車窗，試圖讓白車停下，同時還對車內噴灑辣椒水。不過，白車一路向前行駛，經過十字路口時，還撞上了另一輛黑色轎車，駕駛仍不停車，加速逃逸。

警方後續一路鳴笛追捕，該輛白色轎車逃至三民區民族一路、十全路口，又再度撞擊無辜民眾的車輛，接著逃至哈爾濱街失去蹤跡。

警方強調，查緝過程中，沒有造人員受傷，專案小組於17日晚間10點50於鼓山區逢甲路找到該部白車，目前以車追人，鎖定特定對象全力追緝中。