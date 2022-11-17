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保養聲帶的小祕訣！鄭可強擔任泰山純水一日店長　題目放水超圈粉

▲▼泰山純水最潮台味夜市活動。（圖／記者湯興漢攝）

▲鄭可強對泰山純水具有特殊情感，其中鍾愛「不脫落瓶蓋」。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者楊智雯／台北報導

人體需要許多水份，血液中更有高達9成的比例是水，但是日常生活中很多人每日的飲水量都不足，泰山純水在華山1914文化創意產業園區擺設攤位，邀請《聲林之王》出道走紅的鄭可強擔任泰山純水攤位的一日店長，並在現場與民眾互動有獎徵答，呼籲民眾戶外也要記得補充水分！

▲▼泰山純水最潮台味夜市活動。（圖／記者湯興漢攝）

▲第一次擔任一日店長的鄭可強，在現場與民眾互動有獎徵答。

在泰山純水擔任一日店長最重要的任務就是「將好水送給大家」，鄭可強身兼主持人問問題跟民眾互動，為了要讓口渴的現場民眾都立刻有水喝，突然脫稿演出「口渴的朋友請舉手」，舉手的民眾都立刻拿到一瓶水，這麼親民的舉動讓民眾紛紛湧上前舉手回答問題，問到泰山純水是幾度的高溫煮沸時，還沒數到3就有人搶著回答「每瓶泰山純水都是經過105度高溫煮沸」，尤其是現場的媽媽們相當有感，出門在外臨時要泡奶粉時可以很安心使用泰山純水。

▲▼泰山純水最潮台味夜市活動。（圖／記者湯興漢攝）

▲鄭可強說明泰山純水純淨無雜質，用途非常多。

其中一個問題是「為什麼泰山純水可以凸顯調酒風味」，現場有民眾都有認真聽，回答出標準答案「因為泰山純水有經過RO逆滲透處理，無雜質更能凸顯風味」，最後問「泰山純水有哪幾個特色」？簡直是送分題，只要回答不脫落瓶蓋、經過RO逆滲透處理、105度高溫煮沸等任何一個答案都算對。鄭可強更近一步說明泰山純水純淨無雜質，用途非常多，不管是沖泡奶粉、調酒、戶外運動都可以方便使用，獨家使用不脫落瓶蓋設計單手就能拿著喝水，不怕弄丟遺失或掉落弄髒，便利又能放心飲用。

▲▼泰山純水,聲林之王,鄭可強。（圖／記者湯興漢攝）

▲鄭可強身兼主持人跟民眾互動，現場相當熱絡。

擔任一日店長的鄭可強平時就很喜歡喝泰山純水，其中的獨特設計「不脫落瓶蓋」更是他最喜歡的部分，他提到「之前很常跑校園，同場的歌手很多，一般瓶裝水放來放去很容易搞混，休息時大家喝水把瓶蓋打開放在桌上，一回神就搞不清楚哪個才是自己的，所以我會特別選泰山純水，因為瓶蓋不會掉，再把寶特瓶上面凹一個痕跡當作自己的標記，我的水就不會跟別人的搞混」，透露這是他會特別在意的小細節。

▲▼泰山純水最潮台味夜市活動(業配)。（圖／記者湯興漢攝）

▲「以水保養聲帶」這招對鄭可強很重要，就連在舞台表演時，他也會把水瓶帶到台上。

許多人一忙就會忘記喝水，把喝水當作保養的鄭可強不藏私分享他喝水的方式，鄭可強說「我的工作是唱歌，喝水對我很重要，每天一定會喝2000cc的水，尤其是錄音之前，我可能會喝到3000cc，分8~9次一個小時喝300 cc，就是為了要讓聲帶的保水度很夠，進到很冷的錄音室時，才能做到最好的表現」，「以水保養聲帶」這招對鄭可強很重要，就連在舞台表演時，他也會偷偷把水瓶帶到台上，他說「我會帶著水瓶上台，放在音響後面不讓大家看到，就是為了隨時可以喝到水」貼心的可強在現場也不斷呼籲民眾要隨時記得補水，並再三強調泰山純水不僅可以即飲，也可以在不同的使用情境下創造加乘的效果，像是沖泡奶粉，高溫煮沸也對寶寶更安心或是有在喝調酒的，純水的RO逆滲透處理，無雜質更能凸顯風味，用途非常多！

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