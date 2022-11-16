華航奪「全球企業永續獎」4大獎項　連9年拿下這一大獎

▲華航奪「全球企業永續獎」4大獎項。（圖／華航）

記者李宜秦／台北報導

2022年「台灣企業永續獎（Taiwan Corporate Sustainability Awards, TCSA）」及「全球企業永續獎（Global Corporate Sustainability Awards, GCSA）」今（16）日發布評比結果，華航勇奪四項大獎，其中台灣企業永續獎已連續 9 年獲得肯定，今年也首度奪下永續報告類最高榮譽。

台灣企業永續獎（TCSA）及全球企業永續獎（GCSA）舉行頒獎典禮，由考試院院長黃榮村親自頒獎予華航總經理高星潢，華航斬獲四大獎包括台灣企業永續獎永續報告類「年度最佳報告書」、永續單項績效「氣候領袖獎」及「社會共融領袖獎」，其中「年度最佳報告書」為永續報告類最高榮譽獎項；以及全球企業永續獎「永續報告書金獎」。

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華航為國內航空業環境永續先驅者，具最健全的企業環境暨能源風險管理機制，引領國內航空及運輸業，率先發布氣候相關財務揭露（TCFD）獨立報告、森林暨生物多樣性保育承諾；響應天合聯盟 SkyTeam 「永續飛行挑戰」飛行永續示範航班；A321neo 全機隊交機飛渡作業添加 10% 永續航空燃油；目標於 2050 年達淨零碳排放，為全球氣候環境保護盡心盡力。

新冠疫情期間響應國際救援，華航承運多項醫療物資運送包機，推動企業社會價值，運送超過 1 億 1 千萬劑新冠疫苗，並持續辦理志工教學及公益籃球營、關懷弱勢、致贈防疫英雄暖心餐盒，也邀請醫護團體與家扶基金會非營利幼兒園小朋友參與「皮卡丘彩繪機 CI」公益微旅行，並捐贈 100 噸減碳額度。