華航奪「企業環保獎」　國內運輸業唯一獲獎！再拿鑽石級綠建築標章

▲華航今日獲得行政院環境保護署第四屆「國家企業環保獎」最高殊榮巨擘獎。（圖／華航）

記者李宜秦／台北報導

華航今日獲得行政院環境保護署第四屆「國家企業環保獎」最高殊榮巨擘獎，在環境政策與管理、能資源節用貢獻、污染防治減量成效及環境參與等項目面面俱到，摘下桂冠，為國內運輸服務業唯一獲獎企業。位於桃園的華航總部園區行政中心大樓也因節能績效顯著，獲內政部延續「鑽石級」綠建築標章。

華航表示，近年來全球在新冠疫情籠罩之下，航空業經營實屬不易，華航仍堅持 ESG 永續發展及環境保護的企業理念，持續響應國際環保永續趨勢及國家政策，宣示 2050 年「淨零碳排放」及 11 項環保永續發展 SDG 短中長期目標，每年持續落實高達 70 多項的環保節能 KPI，近期也自主推動地面作業於 2030 年使用 10% 再生能源的目標。

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華航指出，已率先發布台灣運輸業唯一氣候相關財務資訊揭露 (TCFD) 獨立報告書，並持續推動新機隊引進飛渡添加永續燃油 (SAF)，也在今年參與天合聯盟 (SkyTeam) 永續飛行挑戰，推出台灣第一個永續示範航班，實踐環保再生材質的客艙服務用品、低碳餐點及剩食管理等作為。

華航同時響應國際生物多樣性保育，不僅簽署國際禁運非法野生動植物倡議，也訂定台灣服務業首份「森林暨生物多樣性保育承諾」等。

華航強調，不僅力行「機隊更新」、「機身減重」、「航務優化」、「維運精進」等四大節油策略，機隊節油績效名列全球績優行列，亦持續以創新思維優化作業流程，強化地面節能減碳，並以友善環保為己任，積極落實永續供應鏈管理。