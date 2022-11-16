台東男流浪到高雄...超商偷錢當生活費　愛心捐款箱整個搬走

▲王男到飲料店偷走愛心捐款箱裡的現金。（圖／民眾提供）



記者許展溢／高雄報導

高雄新興區六合路上某間飲料店放捐給腦麻協會捐款箱日前遭竊，裡面有現金約500元，警方獲報調查，39歲王姓竊賊沒有固定工作、住所，像個背包客四處流浪，這次卻因為沒生活費下手行竊，警方將持續擴大追查王男是否涉及其他案件。

警方指出，中山所員警立刻調閱監視器，發現一位中壯年男子背著白色背包，先在店家攤位前晃來晃去，疑似尋找適合行竊機會，接著趁老闆在旁喝水被柱子擋住視線時，短短數秒內將捐款箱偷走，迅速徒步離去。

警方表示，飲料店56歲陳姓老闆平時就有做愛心習慣，案發時，因店內生意較忙，未發現捐款箱已被偷，直至一名客人看到店內愛心捐款廣告，問起要將款項投入何處時，店家才發現該捐款箱不見，後續員警調閱監視器，除掌握犯嫌逃逸行蹤及身份外，更清查比對該男涉犯轄內另件超商竊盜案，損失約現金2萬元，員警循線在14日找到王男。

警方說，王男當時投宿在三民區一處旅館，順利上門逮捕到案，並在其身上起獲剩餘贓款新台幣5300元。調查發現王男是台東人，平常四處流浪，沒有固定工作、居所，行竊動機就是沒有生活費了，專門挑比較好下手的店家，把這些錢用在住宿、三餐。

全案警詢後，依竊盜罪嫌移送高雄地檢署偵辦，警方持續擴大追查王男是否涉及其他案件。