南投縣就業博覽會將登場　大立光、九族文化村號召…月薪上看9萬

▲南投2022就業博覽會19日登場。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

「2022龍騰虎躍 富旺南投」就業博覽會將於年11月19日登場，縣政府指出，現場將邀請超過50家優質廠商、提供2000個工作機會，最高薪資上看9萬元；勞動部勞動力發展署中彰投分署南投就業中心、青年職涯發展中心、創客基地及微型創業鳳凰商家也將設攤，提供最專業的就業及創業諮詢服務，以及手作DIY體驗創客文化，歡迎想求職或創業的民眾踴躍參加。

縣府表示，本次就業博覽會徵才廠商包括大立光、台灣卜蜂、上緯、美時製藥、九族文化村等知名企業，類別涵蓋多元，有製造業、食品製造業、電子業、觀光休閒業、旅遊業、服務業、醫療業及職業軍人等行業，其中8成以上是南投在地廠商或提供南投在地工作機會。

▲南投縣「2022就業博覽會」11月19日於會展中心登場。（圖／南投縣政府提供）

縣府社會及勞動處長林志忠說明，為促進身心障礙者就業，達到自立更生、自食其力之目的，本次就博會設有「身心障礙庇護工場及身心障礙優先採購團體成果展示區」，歡迎民眾多加選購、給予身心障礙者鼓勵；另為協助55歲以上的銀髮族開創職場第二春，縣府成立的「銀髮人才服務據點」將在活動現場提供最專業的諮詢服務。

南投縣就業博覽會於11月19日（六）上午10時至下午3時，在南投縣會展中心（南投縣南投市祖祠東路26號）舉辦；當天前100名填妥並繳交履歷的求職者，以及前100名參加開幕儀式的民眾，縣府還將贈送精美小禮物乙份，數量有限，送完為止。