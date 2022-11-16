波蘭遭俄彈轟炸畫面曝！　北約是否動用「集體防衛條款」引關注

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯15日對烏克蘭發動開戰以來最大空襲，當天波蘭與烏克蘭邊境接壤的村莊「Przewodów」遭2枚飛彈襲擊造成2死，立刻引起國際軒然大波，美國及北約都已和成員國波蘭展開密切聯繫合作。若證實確實是俄國發射的飛彈，北約是否可能動用《第四條款》甚至《第五條款》─單一成員國受到攻擊，視為對北約全體的攻擊─已經引發關注。

▲波蘭村莊「Przewodów」發生爆炸。（圖／翻攝推特「@visegrad24」）

事發後推特流傳當地民眾當晚拍攝到的現場畫面，農用車輛和機具被炸毀翻覆，地上出現巨大坑洞，此次攻擊事件已知造成2死。





▲農用車輛被毀。（圖／翻攝推特「@MBalawelder」）

波蘭政府發言人穆勒（Piotr Muller）稍早發布推文指出，總理莫瑞維奇（Mateusz Morawiecki）當晚召開緊急國安會議。美國總統拜登聽取簡報後也和波蘭總統杜達（Andrzej Duda）通話，美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）和國務卿布林肯（Antony Blinken）已與波蘭相應層級官員連繫。與此同時，北約高層證實正和成員國波蘭密切合作並監視當前態勢，北約當中與波蘭命運最緊密相連的東歐各國，則紛紛表態支持波蘭。

俄羅斯今年2月入侵烏克蘭，當時各界已對北約的集體防衛條款進行過一番討論，烏克蘭積極想要進入北約，也是為了北約《第五條款》爭取西方國家出動自家部隊，協助抗擊俄羅斯，不過受到重重阻撓。

▲警方到場調查。（圖／路透）

北約《第四條款》要求，簽署的成員國「當北約成員國在領土完整、政治獨立或安全受到威脅時，在任何一個成員國的提議下，北約各國將進行緊急磋商。」北約《第五條款》則要求簽署國承諾，「針對任何一個成員國發動的武裝攻擊，應被視為是對全體成員國發動的武裝攻擊」，成員國必須採取實際行動。

BBC報導，北約緊急安全挑戰部前助理副部長西亞（Jamie Shea）表示，北約對波蘭此次事件的回應多少都會是自發的。他認為波蘭很可能會啟動《第四條款》，要求各簽署成員國召開緊急會議磋商，即便波蘭沒有動作，北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）也會因事態嚴重，立即召集各成員國。

如今俄羅斯飛彈「疑似」打入波蘭境內，還造成2人死亡，雖然美國和北約都尚未證實波蘭村莊爆炸原因，但後續動態引人關注。外界愈來愈多人高喊《第五條款》（Article 5），呼籲北約積極採取行動。