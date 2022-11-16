托福考不過...富二代赴美「洗學歷」　7年進不了大學...被騙1813萬

▲舊金山州立大學是美國知名學府。（圖／翻攝自維基百科）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄兩名徐姓和林姓富二代因為托福成績不佳，申請不到美國學校，因此找上自稱美國舊金山洲立大學顧問的鍾姓女子（49歲），鍾女誆稱有管道可以幫兩人取得碩士學位，徐、林兩人從2011到美國「求學」，一直到2018年卻都沒拿到學位，徐、林兩人的父親前後更付了1813萬餘元的學費、生活、住宿費，卻換來一場空，憤而提告，高雄地檢署今（16）偵結，依詐欺罪嫌起訴鍾女。

檢方起訴指出，鍾女是透過父母（均不起訴）得知徐姓和林姓富商的兒子想出國留學，但因為托福成績不佳申請不到學校，於是自稱是美國舊金山州立大學（SFSU）的顧問，有管道可以協助徐姓、林姓富商的兒子入學，取得研究所的學歷。

鍾女先向徐、林兩名富商收了10多萬元的代辦費後，讓兩人的兒子先飛去美國等開學，兩個小孩飛到美國後，在語言不通又人生地不熟的情況下，被鍾女牽著鼻子走，謊稱學校已開課要先收學費，收完學費後又說學生人數不足，課程開不了等各種理由，陸續向兩人拿錢。

兩名富商的兒子從2011年3月飛到美國，直到2018年8月都沒拿到碩士學位，搞了7年，甚至連舊金山州立大學的課都沒有上過，一查才發現鍾女根本不是州大顧問，但多年來已付了1813萬餘元給鍾女，氣得提告詐欺。

檢方偵查時，鍾女坦承有收到錢，但否認有詐欺，也沒有保證他們一定可以念州大，是他們成績太差不符入學資格，有去上課也沒拿到學分，而且也沒有跟他們收取高額的費用，僅僅每個月收1000美元的住宿費，但檢方根據兩人和鍾女的對話紀錄，認為鍾女共詐騙徐姓富商52次、林姓富商44次，依詐欺罪提起公訴。