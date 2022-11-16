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飛行員看到即射擊！　殲-20率先裝備科技「熊貓盔」

▲▼解放軍公開極具未來感的「熊貓盔」獨特頭盔設計，目前殲-20已裝備使用。（圖／翻攝自央視）

▲解放軍公開極具未來感的「熊貓盔」獨特頭盔設計，目前殲-20已裝備使用。（圖／翻攝自央視，以下皆同）

軍武中心／綜合報導

大陸自製戰機近年持續不斷升級，其相關飛行員防護裝具也跟著進化，近期更罕見公開極具未來感的「熊貓盔」獨特頭盔設計，已可做到飛行員雙目疊加之後，將飛行及武器信息傳遞到眼前，同時也能借助飛行員頭部的朝向指引戰機的火控武器。

《央視》報導，隨著戰機的上新，推出的輕型保護頭盔打破原本頭盔設計中曲面圓滑的固有模式，採用線條化設計，讓頭盔看起來硬朗鋒利。同時通用化、模塊化理念的提出，2個減重孔的橢圓形設計與頭盔鏡片的顏色形成對比，外型上就像熊貓的眼睛，因此被軍迷稱為「熊貓盔」。

來自航空工業從事個體防護裝備研發工作的王居豪指出，所謂通用化就是頭盔能適配不同代際戰機、適應不同的作戰場景，而所謂模塊化就是頭盔需集成不同的功能模塊，比如在夜間使用或近距離對抗時，頭盔上有夜視鏡安裝板和頭瞄安裝板，保證對不同任務模塊的兼容。

相較於傳統的頭盔僅分大、中、小三型，新式頭盔細化型號，可做到一對一的個性化定制。過程中研發人員對每一位飛行員頭部進行三維掃描，根據點雲情況擬合出數字頭形，這樣每位飛行員都可以擁有屬於自己的頭盔，還能將名字印在頭盔上，增加榮譽感和認同感，甚至在獲得「金頭盔」獎項後，也能把自己的頭盔噴塗成光榮的金頭盔樣式。

▲▼解放軍公開極具未來感的「熊貓盔」獨特頭盔設計，飛行員可獲得「金頭盔」獎項後，把自己的頭盔噴塗成光榮的金頭盔樣式，增加榮譽感。（圖／翻攝自央視）

當然顯示類頭盔是所要實現的首要宗旨就是「看到即射擊」，報導透露，目前大陸已經實現顯示類頭盔的自主研發，在雙目疊加之後可以實現30度×40度的顯示視場，將飛行信息以及武器信息傳遞到飛行員的眼前，同時也可以借助飛行員頭部的朝向來指引戰機的火控武器，以及雷達系統工作。

據了解，目前已經有影片證實，解放軍上述新一代頭盔已經開始應用在殲-20等戰機上。王居豪也進一步表示，未來的發展中會在顯示頭盔的基礎上集成眼動信息、腦電信息等生理監測信息，形成一款綜合化的智能頭盔，這款頭盔將成為飛行員與戰機之間交互的第一平台，也是飛行員決策的第一助力。

▲▼解放軍公開極具未來感的「熊貓盔」獨特頭盔設計，目前殲-20已裝備使用。（圖／翻攝自央視）

此外，飛行員面罩也升級自主創新防窒息活門。報導指出，過去飛行員面罩上通常有呼氣及吸氣兩大活門，目前最新款的面罩上新增防窒息活門，如果飛行員遇到險情需要彈射，過程中有可能會出現昏迷和重傷，一旦飛行員落入水中沒有辦法自主取掉氧氣面罩，防窒息活門將可阻止氧氣面罩軟管進水後飛行員出現溺水和窒息的情況發生。

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