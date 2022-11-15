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大陸 大陸焦點 特派現場

親情變愛情！正妹嫁大12歲舅舅　「8年生3孩」現況曝光

中國浙江一名女子和大12歲「舅舅」結婚，到現在已經8年。（圖／翻攝自星視頻）

▲女子和「舅舅」結婚後，家庭生活十分甜蜜。（圖／翻攝自星視頻）

圖文／CTWANT

這是什麼情況？大陸浙江有一名女子，分享婚後的幸福生活，讓人意想不到的是，大她12歲的老公竟是自己的「舅舅」，引發外界關注和討論。

根據《星視頻》報導，女子的老公在6歲時被外公領養，只是名義上的舅舅，實際上沒有血緣關係，2人在一起也是得到家人的同意和支持，如今已經結婚8年，育有3個孩子，家庭生活十分甜蜜。

女子的老公是被外公領養來的。（圖／翻攝自星視頻）

▲女子的老公是被外公領養來的。（圖／翻攝自星視頻）

女子表示，這是從親情到愛情的雙向奔赴。消息一出，引來網友祝福：「你們一家真是他的貴人，妳外公給他童年的家，妳給他成年的家」、「祝福你們！既然決定在一起，就一定要珍惜」；不過也有人無法認同：「養的舅舅不說，就算是養的哥哥，也接受不了」。

女子和舅舅在家人的同意下結婚。（圖／翻攝自星視頻）

▲女子和舅舅在家人的同意下結婚。（圖／翻攝自星視頻）

事實上，大陸也有一個特殊的重組家庭，姊姊在2017年因為難產去世，留下一對兒女，由於姊妹感情深厚，從小遭遇了父親離世，妹妹同情孩子們失去媽媽，決定代替姊姊照顧他們，「不想再讓2個孩子有一個不完整的童年」。

妹妹漸漸成為家裡的支柱，2019年在岳母的建議下，選擇和姊夫結婚，並承諾會努力把孩子照顧好，對得起孩子們喊她的每一聲媽媽。姊夫則透露，2人雖一起生活，但未辦婚禮，打算等條件都有了，就會補辦一場婚禮。

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