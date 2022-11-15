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私奔男友慘遇奪魂劫！斯文男「分屍35塊」藏冰箱　新歡家中約會聞肉香

▲26歲女子莎拉達遭男友普納瓦拉殺害分屍。（圖／翻攝自推特）

▲26歲女子莎拉達遭男友普納瓦拉殺害分屍。（圖／翻攝自推特）

記者羅翊宬／綜合報導

印度先前發生一起駭人聽聞、極度驚悚且喪盡天良的兇殺分屍案！孟買一名年僅26歲的女子在工作時結識一名大她2歲的男子，兩人在不顧父母反對下私奔到新德里同居，豈料男方卻因為女方吵著要結婚而大開殺戒，勒斃女方後將之「分屍35塊」放冰箱，期間還帶另一名不知情的女子回家約會。

根據印媒《新德里電視台》（NDTV），26歲的女子莎拉達（Shraddha）是孟買一間跨國公司客服中心的工作人員，有天她在玩交友軟體「Bumble」敲到28歲、看似斯文的男子普納瓦拉（Aftab Ameen Poonawalla），兩人一見鍾情，她萬萬沒想到是死神正在向她招手，兩人甜蜜又如同帶刺玫瑰般的愛情在孟買萌芽，豈料如此純粹的愛情卻遭到男方家人死命反對。

▼男子普納瓦拉看似斯文，豈料卻淪為渣男痛下殺手。

於是，莎拉達與普納瓦拉一起同居，最終兩人決定離開孟買這個傷心地，今年4或5月共同搬到首都新德里，沒想到對於莎拉達來說卻反而是夢魘的開始，因為當莎拉達屢次向男友爭吵著想要結婚，都會遭到普納瓦拉的極力反對，兩人爭吵好幾個星期，最後普納瓦拉在一場激烈打鬥後勒死他的女友莎拉達。

普納瓦拉先前曾接受過廚師培訓，他知道如何像切豬、牛般肢解人體，他還曾經在Google搜尋引擎上尋找如何清理血跡的方法、以及解剖學等關鍵字，他把莎拉達殘留的屍身用刀切成35塊，分別裝在住處300升的大冰箱內。

普納瓦拉在殘忍殺害、肢解女友後早已忘了舊愛，他甚至在15至20天以後，透過同一個交友App結識其他女子，他常把女子帶來住處內約會，即便住處的冰箱內還藏有莎拉達的35個屍塊。消息指出，普納瓦拉將莎拉達的屍塊從冰箱移到櫥櫃裡。

最後，普納瓦拉選擇每天半夜2時，將莎拉達的屍塊分批丟棄至梅勞里森林（Mehrauli forest）。

▲▼ 冰箱,冷凍庫,肉塊（示意圖／記者羅翊宬攝）

▲普納瓦拉將女友的屍體肢解成35塊藏在300升的冰箱。（示意圖／記者羅翊宬攝）

為了對外掩蓋殺害莎拉達的消息，普納瓦拉甚至利用他前女友的Instagram帳戶與親友保持聯繫，試圖不讓莎拉達的親友找出破綻，不過在莎拉達的手機關閉長達2個月後，親友們開始起疑，最後在莎拉達朋友告訴她的哥哥，整起兇殺案才東窗事發。

目前普納瓦拉被關押在德里南部一間警察局的牢房裡，和另一名囚犯同住，警察不時在牢房外徘徊緊盯。普納瓦拉在接受拘留審訊時，向警方坦承犯案。不過，莎拉達的身體部位還沒有全數被找到。

►女兒與男友私奔！父敲門才發現「已被分屍成35塊」　丟森林找不回

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