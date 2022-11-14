光頭狼帶9歲女童頂樓看風景！從後緊抱猥褻　她聽見解皮帶聲嚇壞

▲女童在社區頂樓看風景時，遭色狼猥褻。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者翁子皓／桃園報導

留著光頭的林姓男子，去年前往桃園蘆竹某社區工作，在電梯遇見一名9歲女童，邀她到頂樓看風景，後來以擔心女童跌落為由，抱緊看風景的女童，接著把手伸進對方內褲中，見女童不斷揮手掙扎，騰出單手去抓住對方的手，另一手繼續猥褻。桃園地院近日審結，依強制猥褻罪，判處林男有期徒刑3年2月。

判決書指出，一名女童去年2月5日上午在社區電梯中遇見林男，她按11樓準備回家，沒想到閉上眼睛休息時，林男趁機把11樓按掉，結果電梯就到了頂樓。林男告訴她，要帶她看風景，她走出電梯後，發現圍牆太高她看不到，於是找顆石頭，踩到上面眺望。

林男看見女童踩著石頭看風景，以怕她失衡跌落為由，突然從後方抱住她，接著心生歹念，將手伸入女童的內褲中。女童被林男突如其來的舉動給嚇到，想起老師說「私密部位，是別人不能碰的地方」，於是揮手掙扎，但她的手腕不久就被林男用力抓住，無力反抗下，只能任憑對方猥褻，過程中她還聽到背後傳出解開皮帶的聲音，讓她非常害怕，後來她在不斷要求離去下，才讓林男罷手。

法官認為，林男為滿足自身性慾，對女童強制猥褻，嚴重影響女童身心健全，且犯後態度不佳，一再推卸責任，因此依強制猥褻罪，判處林男有期徒刑3年2月，可上訴。