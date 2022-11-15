選戰倒數打「夫人牌」！　學者點出決勝關鍵：有催票效果

▲蔣萬安太太石舫亘、陳時中合體太太孫琬玲。（圖／ETtoday資料照、民進黨提供，合成照）

記者崔至雲／台北報導

台北市長選戰進入倒數11天，藍綠候選人近日都打出「夫人牌」。文化大學教授鈕則勳表示，民進黨候選人陳時中與太太孫琬玲合體，塑造暖男老公的形象；國民黨候選人蔣萬安與太太石舫亘分進合擊，也很具話題性，雙方現在推出「夫人牌」突圍，確實對候選人有加分的機會。

鈕則勳指出，「夫人牌」的話題很新鮮，大家會好奇陳時中的太太是什麼樣貌、蔣萬安的太太又是什麼樣子，因此最後階段打出「夫人牌」，話題性及新聞性就非常足夠。

鈕則勳也表示，「夫人牌」確實都是一些選戰策略，陳時中與太太臉靠臉，可以凸顯他是暖男候選人，對於人設有很大的幫助，陳、蔣太太兩人現身的方式雖然未必相同，但都是選舉戰術，均可提升自身形象，塑造出溫馨且感人的選戰氣氛。

鈕則勳舉例，前總統馬英九在選總統時，他太太周美青代替他掃街，周美青逢人就90度鞠躬的畫面令人印象深刻，當時媒體討論度就非常高，因此也幫馬英九催出不少票；以目前陳、蔣兩人來看，在最後階段推出「夫人牌」，誠懇的拜票，催票入櫃的可能性很高，加上石舫亘挺著6個月身孕，更可能吸引一些同情票。

不過鈕則勳也認為，夫人牌對於目標選民來說效果有限，但就選舉戰術大範圍來說，確實有效果。現在選情緊繃，候選人已分身乏術，此時身為先生最親密的夥伴、太太幫先生掃街拜票，就可達到分進合擊的效果。