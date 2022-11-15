鄭寶清喊「鄭文燦欠的錢我當市長還掉」　批張善政不處理黨內黑金

▲鄭寶清喊話，鄭文燦現在欠多少錢，只要他當市長，任內會把所有欠的錢還掉。（圖／翻攝自YouTube／桃園市選舉委員會）

記者劉人豪／桃園報導

桃園市第3屆市長選舉公辦電視政見發表會今（15）日上午9時登場，發表順序依序為，3號鄭運鵬、4號鄭寶清、2號賴香伶、1號張善政。對於專家提問老年人照護的部分，鄭寶清表示，政府要跟宮廟合作，提供樂活的地方，另外也喊話，不管鄭文燦市長現在欠多少錢，只要他當市長，任內會把所有欠的錢還掉。也批張善政，「國民黨的黑金政治，黑道治國，你有努力過任何一件事情嗎？」

第三階段第二次專家提問，銘傳大學劉祥得老師提問，疫情下讓老年人處境艱困，外勞供給出現問題，尋找照護人力不易，讓老年人跟家屬面臨很大危機，對於候選人提到長照中心的設立，但是老年人不一定是在長照中心而是在家裡，若候選人當選後可以做哪些事情，可以協助照護老年人跟家屬的問題？

鄭寶清指出，關於老人長照部分，政府有更多資源可以加以運用，宮廟有很多資源，不僅吃住都可以解決，政府要跟宮廟合作，提供樂活的地方，協調好就可以到附近常去的宮廟。他強調：「不管鄭文燦現在欠多少錢，只要我當市長，任內會把所有欠的錢還掉，把錢還掉後，就有更多的錢照護老人。」另外，鄭運鵬說的老人卡增加到1千，鄭寶清批這個不切實際，現在敬老卡是800元一個月，而且限定在交通上，這個預算很奇怪，他主張800元可以累積，不用就可以累積到下個月，且錢可以用在超商等。

對於張善政提到的清廉執政乾淨發包，「你在的時候，國民黨的黑金政治，黑道治國，你有努力過任何一件事情嗎？」當行政院長時有處理嗎？有對桃園鐵路地下化講過話嗎？當有權力不做事，結果現在說當市長就可以清廉執政乾淨發包，不要講一套說一套。

鄭寶清質疑，政府不要再辦煙火秀，政府不貪污，這些錢不要亂花。他認為，現在政府要告訴人民你遇到什麼困難，政府要怎樣才做的到，怎樣才有辦法，「我當市長，這些問題都會一一解決」。