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比直線7秒還難！最扯「水溝蓋機車道」網幹譙　高市府認錯重畫線

▲▼高雄驚見「水溝蓋機車道」　當地人傻眼：比直線7秒還嚴苛。（圖／爆廢公社）

▲高雄出現水溝蓋機車道，讓當地人直呼「比直線7秒還嚴苛」。（圖／爆廢公社）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市前鎮區新生路南向往前鎮漁港方向，近日施工後出現「水溝蓋機車道」，不僅只有五分之一是柏油路，而且柏油與水泥接壤處凹凸不平，讓當地人崩潰直呼「比機車路考直線7秒還嚴苛！」對此，高雄市水利局表示，當初是為解決淹水情形新增排水側溝，後續將檢討設計責任，重新繪製標線。

原PO在臉書社團「爆廢公社」貼照片表示，前鎮區擴建路轉新生路南下方向，水溝施工後，機車道變成了比「直線7秒還嚴苛的道路」，因為路面有五分之四是水溝，只有五分之一是柏油路，「這是要我們模仿頭文字D的水溝蓋跑法嗎？」

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原PO指出，這條柏油路的寬度比直線7秒不落地的考試道路還窄，而且接壤處凹凸不平，很多機車騎士為了安全，一看到都果斷放棄，紛紛騎到快車道去了，「真不知道是誰同意通過這樣的設計！」

▲▼高雄驚見「水溝蓋機車道」　當地人傻眼：比直線7秒還嚴苛。（圖／爆廢公社）

▲進入機車道後，左側還有分隔島。（圖／爆廢公社）

對此，負責工程的高雄市水利局表示，當初為解決擴建路新生路一帶路側淹水情形，於擴建路及新生路新增排水側溝，溝寬1.4公尺，全長約350公尺以改善路面淹水情形，增加行車安全。

但礙於新生路全斷面可施作空間狹窄，經評估無其餘可施作位置，僅能將側溝設置於新生路南下機車道，導致影響原有機車可行駛空間。水利局強調，將檢討設計責任，另將儘速改善洩水孔，並將調整鋪面平整度及材料一致性，另重新繪製標線以符合機車道寬度，維護機車駕駛人行駛安全。

▼原先舊的機車道。（圖／翻攝自Google Maps）

▲▼高雄驚見「水溝蓋機車道」　當地人傻眼：比直線7秒還嚴苛。（圖／翻攝自Google Maps）

▼現今新的機車道。（圖／爆廢公社，下同）

▲▼高雄驚見「水溝蓋機車道」　當地人傻眼：比直線7秒還嚴苛。（圖／爆廢公社）

許多網友看完紛紛留言，「會摔車啦，白癡接縫是最危險的」、「上個月騎這去旗津玩，看到這設計根本懷疑人生」、「被罰錢我依舊要走禁行，這他Ｏ三小路」、「通往醫院之路」、「國賠的會一堆」、「摔車專用道」、「之前就有人靠邊讓大車，結果壓到水泥和柏油路的交界，倒地被輾過去...」

還有人質疑，「這條路為什麼驗收能過」、「正常道路不會含水溝蓋那（水泥），跟柏油材質摩擦係數不同，又有凹凸起伏」、「水溝蓋不是設計用來騎車的，包括強度等都沒考量進去，久了會造成水溝的水泥疲勞，是嫌高雄大洞不夠多就對了？」

▲▼高雄驚見「水溝蓋機車道」　當地人傻眼：比直線7秒還嚴苛。（圖／爆廢公社）

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高雄市水利局水溝蓋機車道

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