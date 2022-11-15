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今晚變天！　「雨擴全台」時間曝

▲▼冬天、寒流、冷氣團、強烈冷氣團、濕冷、下雨。（圖／記者李毓康攝）

▲今晚水氣增多。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，今天（15日）晚間至周三上午水氣通過，桃園以北降雨機率提高。天氣風險公司天氣分析師李至晟則提到，下周初期，中南部也不排除有短暫陣雨機會。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日東半部有局部雨，西半部為晴時多雲，高屏空品不佳，戶外活動應注意。

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（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

吳德榮說，今晚至周三上午水氣通過，桃園以北降雨機率提高；周三下午起至周六東北風減弱，天氣好轉，僅東半部偶有局部短暫少量降雨的機率；周日、下周一東北風略增強、水氣增多，迎風面大台北及東半部有局部雨，桃園以南仍為晴時多雲的天氣，北台氣溫稍降。

李至晟表示，下一波東北季風將在周末增強，強度較先前預測有所減弱，可能還是跟這幾次一樣，沒有太明顯的冷空氣南下，北部平地的低溫還是在20度左右，中南部大概22-23度。

李至晟指出，比較不同的是，後續南海一帶水氣有增多的趨勢，下周初期有機會隨著東北季風前方的中層氣流影響台灣，中南部也不排除有短暫陣雨機會，量雖然不多，但也能多多少少為水庫減緩消耗的速度。

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今晚變天！　「雨擴全台」時間曝

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