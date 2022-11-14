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門票花500元！他中午衝成人動漫展　「4點還在排」超扯畫面曝

▲▼ 。（圖／翻攝自IG／aga_con）

▲第一屆AGA成人動漫展選在三創12樓舉辦。（圖／翻攝自IG／aga_con）

網搜小組／鄺郁庭報導

「第一屆AGA成人動漫展」由網紅米砂親自籌辦，是首場「成人向」的動漫展，4千張網路票10月底一開賣就完售，活動則在前兩天（12、13日）登場。不過，就有網友在PTT的C_Chat板上發文「成人動漫展排隊地獄」，說他13日前往參加，卻從中午一路等了3個多小時都還沒進場，不禁直呼「超可悲」。

這位網友快4點發文，文中表示，活動是11:30開始，他12:30到場，卻發現不僅要先在一樓抽號碼牌，抽到的時候已經排到800號，讓他第一次無語，「第一次遇到要抽號碼牌的動漫展……」。等到15:30，終於輪到他的號碼上樓，沒想到根本還不能入場。

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原PO就貼出「塞在樓梯間」的照片，只見一群人貼著樓梯間的牆排隊，還有人乾脆坐在樓梯上滑手機，這畫面使他第二次無言，也不禁大嘆可悲。最後，一想到門票一張500塊，讓他三度傻眼，「這個活動19:00結束，16:00還沒進場……」

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲一群人塞在樓梯間排隊等入場。（圖／翻攝自PTT）

看到貼文後，許多人也直搖頭，「時間無價，如果要排這麼久，真的算了」、「出門排隊滑手機，沒比較好吧」、「一個下午就這樣泡湯惹」、「花錢玩排隊遊戲」、「瓜（誇）張，浪費一整個下午，而且剩3小時還沒進去」、「現場不販售門票，只有賣預售票還要排隊」、「他裡面空間了不起容納2、3百人就快變梨泰院了，結果門票賣了1千多張，塞得下有鬼。」

還有參加的網友分享，「11點拿牌2XX，到13點才入場」、「撇除主辦太菜，裡面是真的大尺（度）」、「主辦在5點多左右就有說，有買票的都可以直接入場了啦」、「幸好我第一天10點半就排了，拿到手環後更是能隨時進出場。」

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