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社會 社會焦點 保障人權

獨／遭撞準新娘拚復健痛到哭　拒請律師想賺錢：我們就很可憐了

▲▼台中龍井遭撞準新娘騎士，目前正積極復健中。（圖／記者許權毅攝）

▲台中龍井準新娘遭撞案，肇事移工被判1年半，受害家屬至今沒跟陳女說這件事。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

台中準新娘遭移工撞傷案，阮姓移工被判處1年6個月，家屬表示不願意上訴，認為阮男雙手一攤說沒錢，沒有賠償也沒用。陳母說，陳女一直都很擔心經濟問題，前些日子還說「我們就已經很可憐，還要請律師跟他打？」擔心父母負債，一心想趕快康復去賺錢。陳母透露，沒跟女兒說判決結果的事情。

陳女先前受訪時曾說，想努力趕快回家，才可以見到大家，也想趕快恢復去上班，賺錢還給媽媽，言語中透露出對於醫療費用的擔憂。陳母說，前些日子跟陳女談到民事訴訟律師的事情，陳女馬上說「我們還要請律師跟他打？我們就已經很可憐了，還要請律師？」內心就是害怕家裡負債。

▲▼準新娘陳女積極進行復健，疼痛難耐暴哭。（圖／家屬提供）

▲陳女飽受復健之苦，先前曾因為復健時疼痛難耐，忍不住大哭。（圖／家屬提供）

阮男判決結果在上（10）月26日出爐，陳母至今沒有跟女兒說這件事，只是好好顧好女兒。陳女一直以來都保持正能量，面對移工的事情始終說，他可能也不願意，他們不是台灣人；陳母心疼表示，女兒好像不那麼在意，只想要趕快好起來。

▲▼ 準新娘騎士手部仍有傷，媽媽還幫她加油打氣。（圖／記者許權毅攝）

▲陳母陪著女兒住在醫院復健治療，終於在20日能夠出院。（圖／記者許權毅攝）

陳母透露，陳女目前就剩下手、腳以及腦部需要復健治療，現在已經可以自己上廁所、吃飯等等，預計在20日就可以出院。先前陳母也說，等到一切都好轉，要在家裡幫女兒辦「重生日」慶祝，她因為照顧女兒，在醫院住了將近半年，也頗感疲倦。

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