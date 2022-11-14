承諾力助台積電設廠龍潭　鄭運鵬：以客家精神「飛龍在天」

▲總統蔡英文再度來桃園，為民進黨桃園市長候選人鄭運鵬站台。（圖／鄭運鵬競總提供）



記者楊淑媛／桃園報導

選戰倒數，總統蔡英文再度來桃園為民進黨桃園市長候選人鄭運鵬站台，13日出席龍潭龍元宮舉行龍潭區客家後援會造勢。鄭運鵬表示，台積電最先進製程將進駐龍潭，過去他協助溝通協調，未來他也將信守承諾，以客家的精神，讓桃園當護國神山的靠山，讓龍潭繼續大發展、大進化，能夠「飛龍在天」。

鄭運鵬說，過去這一個多禮拜以來，總統蔡英文、行政院院長蘇貞昌都來桃園。蔡英文先到觀音宣布海洋大學將會設立海洋生態館；蘇貞昌到平鎮宣布平鎮將有第一個火車站，桃園鐵路地下化平鎮段正式動工。事實上，過去這幾年總統院長來到桃園就好像在走廚房般，因為地方有建設、有效率，中央就會大力支持，所以無論是蔡英文還是蘇貞昌，到桃園就是一起拚建設。

鄭運鵬強調，要當一個直轄市的市長，就是要想得比市民更周到，想得比企業更前面，有擔當有能力。當台積電有意願到龍潭設廠時，缺水、缺電、缺地，他都一一協助突破困難，因為台積電的晶片在世界上佔有關鍵的戰略地位，護國神山的上下游產業也都在桃園，世界需要桃園，桃園更需要龍潭，所以他必須要當護國神山、桃園的靠山，讓桃園龍潭能夠起飛。