闌尾炎住院！她看醫生「脫口3個字」　現場氣氛全變了

▲醫學系學生住院被認出身分，竟被要求自己幫自己寫病歷。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

人生在世，如果能夠學以致用，那是最好不過的事情。日前中國就發生一起類似的案例，一名廣西南寧的醫學系實習生，因為闌尾炎而住院治療。但在看到醫生時，只因說了一句「老師好」，就被旁邊的「學長們」以增加實務經驗為由，要求醫學生「自己寫病歷」，讓現場的氛圍變得非常奇特。

根據中國媒體報導指出，廣西南寧一位醫學系的女學生，因為闌尾炎住院接受治療。而在一次診療的過程中，該名女學生在看到醫師後，竟然脫口而出「老師好」。這句話一出來後，醫師旁邊跟隨的實習醫師們，頓時理解到「原來這個病人也是醫學系的學生」。

沒想到，這群學長竟然在醫師的同意下，以增加醫學生的經驗為由，要求他自己做到電腦桌前「幫自己寫病歷」，而這位女學生就乖乖的坐在電腦桌前，開始撰寫自己的病歷。

當時其中一位學長就表示「我覺得病人就是醫師最好的老師，他能從自己身上學習，也是一件終生難忘的事情」。而不少網友在看到這則消息後，紛紛留言表示「住個院還要寫作業」、「不要在附屬醫院就醫系列」、「醫學生就醫一旦被性子活潑的老師識破，馬上就開始考試了」、「依稀記得某老師問我：你覺得你像什麼？你想開什麼藥」、「我室友住院就是自己寫病歷自己開醫囑，老師表示用啥你自己知道，心電圖都是我給她做的」。（點此觀看影片）

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