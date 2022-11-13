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德國夫婦環台困中橫！派出所送各地名產　隔天還morning call

▲▼德國一對夫婦來台旅遊，因中橫坍方無法通行，被困在台8線114.6K的合歡派出所管制站，受到合歡派出所員警的幫助。（圖／翻攝自花蓮縣警察局新城分局）

▲德國夫妻因中橫坍方無法通行，被困在台8線上正不知道該怎麼辦時，受到合歡派出所員警大力幫忙。（圖／翻攝自臉書「花蓮縣警察局新城分局」）

記者郭玗潔／新北報導

德國一對夫婦來台環島旅遊，卻在從南投清境往花蓮住宿時，因中橫坍方無法通行，被困在台8線上的合歡派出所管制站。合歡派出所不僅出動曾是外文系的員警翻譯，替他們取消花蓮民宿，帶他們到可以車宿休息的地點，還從所內拿出遊客寄來的各地零食名產讓該夫婦享用，全方位的服務熱情讓夫婦倆受寵若驚，直呼是難得的旅遊經歷。合歡所也強調，他們面對中外所有遊客皆是「無差別服務」，所以經常收到受幫助的遊客寄來的各地名產，員警也將這些愛心繼續分享給其他受困旅客，是愛的循環。

花蓮縣警察局新城分局粉絲團表示，有一對來自德國的黑瑟巴特夫婦來台旅遊，因不熟悉中橫的路況，以致他們傍晚17時由南投清境要前往花蓮旅遊住宿時，被困在台8線114.6K的合歡派出所管制站，無法通過坍方災區。由於黑瑟巴特夫婦操著「鏗鏘有力」的德國腔英文，聽得合歡所員警一頭霧水，遂請新城分局三組外事警員許權印實施空中翻譯。原來，許員是台大外文系的高材生，在從事警職前，曾擔任數年的電影、電視的外語字幕翻譯員，在長年聽取各國電影電視演員語音的薰陶下，對黑瑟巴特夫婦的日耳曼腔英文，可說是小菜一碟。

許員得知黑瑟巴特夫婦已用網路Airbnb預訂了4天3夜的富世村某民宿房間，未料環島首日就遇上了中橫坍方管制，無法順利入住後，替他們聯絡上該民宿，民宿業者得知德國顧客的困境後，答應取消當日訂房，不僅不收退房費趴數，還會給該夫婦之後3天的訂房折扣。後來黑瑟巴特夫婦表示願意先以車宿度過一晚，另一名賴姓警員遂帶領他們前往關原加油站下方大平台暫停休息，在該處不僅腹地廣闊，且還有公廁可以如廁及用水。

由於黑瑟巴特夫婦晚餐沒有下落，賴警還回到所內蒐集了一些遊客寄來的愛心物資，有各地的名產：高雄的木侖花生糖、彰化的不二坊蛋黃酥、大甲的裕品馨奶油酥、大溪的黃日香豆干、龍潭的龍情花生糖等等，當然還有關原加油站的雲端肉粽，賴警整理了一袋，送下去給黑瑟巴特夫婦享用，黑瑟巴特夫婦受寵若驚地歡喜不已，頻對員警表達滿滿的感激。

不僅如此，賴警還提醒黑瑟巴特夫婦隔日7時是首梯放行時段，員警將會前導帶領停等車隊通過坍方災區，屆時員警會先來關原加油站下方大平台對所有車宿遊客morning call，請他們不要太過慌張，黑瑟巴特夫婦對合歡所員警全方位的服務頻表讚許，並表達今天獲得台灣警民熱情且慷慨的幫助，實在是難得的旅遊經歷啊！

合歡所表示，合歡所員警面對中外所有遊客皆是「無差別服務」，包括在雨中騎行的機車騎士來到合歡所借用公廁，員警一定請全身發抖的騎士們進來派出所喝杯熱騰騰的薑茶，若是肚飢，則有多款的泡麵可以享用，還有輕便型雨衣可以幫落湯雞騎士遮雨；對於登山、開車發生身體不舒服的遊客，派出所內則有足量的氧氣罐、丹木斯、暈車藥可以應急；更遑論各地曾受幫助的遊客寄來各地的愛心名產，總是將合歡所塞得盆滿缽滿的；除此之外，還有1位修車達人駐守在合歡山上，總能為所有拋錨遊客做出一點小幫忙大貢獻。但這些愛心物資，合歡所員警並不會據為己用，而是將它們留著以備後來的受困遊客們可以享用，如以愛心循環，合歡所的服務才能一視同仁，無中外差別之對待，廣受好評。
 

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