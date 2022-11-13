本土小牙醫「躺平」抗議附帶決議　薛瑞元承諾：保障國內牙醫系權益

▲衛福部長薛瑞元受訪。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

立法院5月30日通過醫師法部分條文修正案，然而其附帶決議卻燒出「波波牙醫」爭議。雖然行政院長蘇貞昌11日拍板，每年維持50個實習名額，衛福部長薛瑞元也明確指出，7項附帶決議不執行。薛瑞元今（13）日表示，未來訂定子法規時，會涉及員額問題，「我們可以承諾的是，國內牙醫系學生權利一定會受到保障。」

今年5月《醫師法》修法附帶決議，恐讓赴波蘭、西班牙等學醫的牙醫師（簡稱波波牙醫）返台後可免學歷甄試及開放實習名額，引起牙醫界反彈。雖然蘇已拍板附帶決議暫不執行，本土小牙醫聯盟仍將於今日下午在立法院中山南路正門口「躺平」表達訴求，反對放寬外國學歷實習名額、反對廢除學歷採認原則、反對延後落日條款。

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活動將包括本土小牙醫聯盟、各校師生代表及醫師短講、「波波VS八牙人數比一比」行動劇、「波波來敲門 伊藤潤二梗圖漫畫」行動劇表達訴求，最後邀請所有參與者在馬路上躺平，表達對於有人「躺平就能當醫生」的不滿。呼籲衛福部不要為了少數鑽法律漏洞的人的權益，犧牲全體國民的教育權利和醫療品質。

▲本土小牙醫「躺平」抗議附帶決議。（圖／記者嚴云岑攝）

對於本土小牙醫指控附帶條例犧牲民眾就醫權利，薛瑞元於「第75屆醫師節慶祝大會」接受堵訪時表示，這樣子講是跟事實剛好顛倒，「這次修法是把後門擋掉，而不是大開方便之門」，現在要處理不溯及既往的部分。

行政院長蘇貞昌也表示，牙醫實習名額每年就是50個，不會增加，當初要關門的就是政府提出的政策，而立法院在決議的時候，國民黨還提案要增加名額到300人，是現在被外界質疑後，才收了回去了，政府正好可以藉這樣來維持原來50個人的名額。

本土小牙醫今日「躺平」訴求如下：

1. 維我國教育尊嚴、的入學體制、教學醫院訓練品質：國外學歷臨床實習名額，維持現行牙醫學系50名、醫學系100名。且因應少子化趨勢，應依107年衛福口醫會決議，於113年回歸98年會議決議之國內學生招生容額1/10，即牙醫學系30名，並將之明載於「醫師法施行細則」。

2. 維護全民就醫安全：堅持《國學或學院醫學系科學歷採認原則繼續把關國外學歷品質，拒絕為資格不符、學歷不被承認的國外醫學系、牙醫系畢業生開後門。

3. 反對將「取得入學許可」納入《醫師法4-1條》落日條款之入學定義裡。