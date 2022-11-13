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婦產科不能評論高虹安就醫？薛瑞元嗆柯「我身心俱疲可否住院」

▲▼衛福部長薛瑞元受訪。（圖／記者嚴云岑攝）

▲衛福部長薛瑞元受訪。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

新竹市長參選人高虹安「身心俱疲」住院，遭衛福部長薛瑞元批評濫用醫療資源，台北市長柯文哲昨日反嗆，薛是婦產科、自己是急重外科，大家應該相信他的判斷。對此，薛瑞元今（13）日出席醫師節慶祝大會無奈表示，要回應這些「虹」衛兵話語，自己也身心俱疲，改天會請柯大市長，所謂急重症醫師，「讓他來決定我是否應該住院打點滴。」

民眾黨新竹市長候選人高虹安日前稱「身心俱疲」住院，黨主席、台北市長柯文哲向媒體表示「她的病是我看的」，遭民進黨立委林靜儀質疑違反醫療法規定。

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薛瑞元昨表示，柯市長講話大概可以打折，但不符合住院條件去住院，有濫用醫療資源的嫌疑，因為同日下午她就出院前往新竹會見國民黨新竹縣長楊文科，「我覺得覺得作為一個公眾人物，這個事情其實不太可取。」

薛瑞元今日下午出席「第75屆醫師節慶祝大會」，會前接受媒體堵訪再度被問及此事時表示，「要去回應這一些，『虹』衛兵的一些話語，搞得我身心俱疲，改天我會找時間去請教柯大市長，所謂急重症醫師，讓他來決定我是否應該要住院打點滴。」

行政院長蘇貞昌也隨後回應，任何科別專業都應該給人尊重，不應該是趾高氣昂的態度，給予認真工作的人批評。台灣醫療資源寶貴，很多醫院、診所需要就醫的病患都大排長龍，如果有人因為身份耍特權，沒有需要卻濫用醫療資源，確實是應該接受社會公評，不應該濫用醫療資源才是社會期待。

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