香港地鐵出軌撞月台　車頭損毀、4扇門脫落飛出

▲港鐵列車出軌，4扇門脫落飛出。（圖／翻攝香港消防處）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港地鐵13日上午發生事故，荃灣線一輛列車進入油麻地站時，疑似出軌衝撞月台，導致車頭損毀，並有4扇車廂門脫落。港鐵當下展開緊急疏散，讓乘客徒步從軌道走回上一站，無人傷亡。

根據《香港電台》報導，乘客黃先生表示，上午9點多他在油麻地站聽見廣播，稱荃灣線列車延誤，隨後發現往中環方向靠近車頭的位置，有兩道列車門脫落。

當時人在車上的郭先生指出，自己坐在車尾，列出才開出不久，就突然急停並震了幾下，車長廣播叫乘客冷靜，並指列車冒煙了，之後車長要乘客自行打開車尾車門，沿著軌道徒步返回旺角站。

郭先生說，廣播沒有說明清楚，大家不知道軌道安不安全，有幾個人先下去之後，大家才跟上，軌道非常昏暗，靠著手機手電筒照明才看得到路，幸好，走了幾分鐘就回到旺角站。

港鐵車務營運及本地鐵路總管黃琨暐下午出面致歉，他表示，事發時列車正駛入油麻地站，有兩卡車已進入月台，車長聽到聲響後停車，控制中心收到訊息後啟動處理程序，職員協助月台上及列車的乘客離開。

黃琨暐說，初步檢查後發現列車首卡轉向架稍微偏向路軌，路軌旁有設備損毀，兩道車門移位，需要較長時間修復。

黃琨暐還說，目前列車仍在月台，工程人員仍在搶修，稍後列車要移離現場駛回車廠作詳細檢查，車站亦有設備損毀，工程人員需要到路軌視察，了解需要修復的範圍。