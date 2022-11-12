爆乳辣妹「和魔獸合影」被酸爆　本尊高EQ回應：男友差點哭出來

▲辣妹正面回應。（圖／翻攝自Instagram／eepb_）

記者曾筠淇／綜合報導

前NBA超級球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）10日抵台，並在今（12）日正式加盟台灣T1職籃桃園永豐雲豹。巨星來台讓大票球迷超開心，若能碰到面，合影也是必須，不過，在IG擁有26.3萬粉絲的辣妹Jessie Lee才貼出與魔獸的合照，就被大票網友嘴臭狂酸，如今她也高EQ回應了。

Jessie Lee昨日在IG上貼出自己與魔獸的合照，當時她穿的是低胸藍色上衣和白色短裙，傲人上圍和逆天長腿吸引不少人目光。不過，這張照片也引來一票網友狂酸。

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在臉書社團「爆廢公社公開版」和Dcard等平台，都有網友轉貼兩人合照，並在留言處寫下戲謔的內容。對此，Jessie Lee就在IG限時動態上，貼出自己給網友的回應，「我是不知道我男友191（公分）、我178（公分）能不能生出一個200公分的小魔獸啦，昨晚過生日，剛好這位球員在男友朋友的健身房訓練，有幸陪他去追星，僅此而已，大家冷靜一點～」

還有網友回覆，「男友要哭哭了！」Jessie Lee則回應，「看到他的偶像確實差點哭出來！」並在限時動態上寫著，「真的假的？跟他合照過的女生都會懷孕？！別嚇我耶！」展現出幽默感和高EQ。

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