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推空屋稅逼出北市10萬社宅　蘇煥智：長照險不推「2024民進黨不用選」

▲▼蘇煥智提年輕人向北市府貸款，年利率2%。（圖／翻攝自YouTube／台北市選舉委員會）

▲蘇煥智提空屋稅、長照保險、與民有約等政見。（圖／翻攝自YouTube／台北市選舉委員會）

實習記者李密／台北報導

台灣維新黨台北市長候選人蘇煥智今（12）日於公辦政見發表會提出，台灣正面臨長者長照問題、年輕人因經濟壓力無法買房子、生小孩的困境，北市政府應控制不合理租金調漲、擴大囤房稅，或用空屋稅逼北市現有10萬戶空屋釋出，充當社會住宅，是不用花錢就可解決居住正義的方式。同時實施長照保險、以房養老政策，減輕市民家庭負擔。並承諾若選上台北市長，將重辦當台南縣長時的「與民有約」，打造一個民意流暢、以民為主的市政府。

蘇煥智首先說自己的號碼是「Lucky 7」，另因今日是國父孫中山誕辰紀念日，就先朗誦一段《禮運大同篇》，稱自己參選也是受《禮運大同篇》影響，希望從過去任三屆立委、兩屆縣長的經驗，幫助台灣改革、改善人民痛苦。

蘇煥智提到，台灣年輕人正面臨無法買房子、生小孩的經濟困境，台北市目前有10萬戶的空屋，可以用空屋稅把空屋逼出來做社會住宅。若10萬戶能釋出，年輕人就可減輕壓力、交通負擔，是不用花錢就可以解決的方案。他認為必須用都更實現居住正義，以曾參觀歐洲都更的經驗舉例，設立非盈利的公辦都更公司能讓台北都更快速啟動，政府須平衡財務，分配到的地拿來當社會住宅。

針對托幼問題，蘇煥智提出國中、國小閒置空間全面清場，建設社區化公共保母中心、幼兒園，由市政府將權限交給社區，民間幼兒團業者一起合作，讓家長可減少至少一萬元的負擔，放心生小孩。

另外，年輕人因創業資金少、租金高不敢創業，台北市必須管制不合理的租金調漲，擴大囤房稅。他表示，觀察到許多市民為了生存，向地下錢莊借錢。為了保障市民的基本生存，他提出，凡是生計有困難的人，都可向北市府借貸，實行年利率2%的貸款，讓年輕人勇敢創業，做他們的後盾。

此外，若想解決台灣低薪問題，政府須帶頭投資新創產業，北市4年投資1000億、中央就被迫投資2000億，加上民間對等投資3000億，也可學習韓國投資電影新創產業，藉科技蓬勃的影響力，將台灣打造成亞洲影視新創基地。

蘇煥智指出，未來健保、年金體系會破產，很多家庭因為長照很辛苦，許多長輩也因為沒被勞保保障，因此還在奮鬥。他提出實施長照保險，「逼蔡英文一定要實施，不實施2024民進黨不要選」，他認為長照保險可減輕家庭負擔，且現有年金保險的家庭不多，很多沒有受到年金照顧的長輩也不容易找到工作。也可實施「以房養老」政策，以歐洲公益性「以房養老」為參考，每月有生活保障可以安心退休。

最後，蘇煥智說，近年來台灣社會官僚化，若他當選台北市長，每個星期都會辦「與民有約」活動，與市民討論意見，任何申訴、創意都可以提，打造一個民意流暢、以民為主的市政府，讓台灣變成一個民主自由的社會。

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