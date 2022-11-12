四叉貓收跟騷法告誡函　「內文涉及性」警局曝成案原因

▲四叉貓收《跟騷法》告誡單怒了，警方曝成案原因。（圖／翻攝劉宇臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

網紅「四叉貓」劉宇11日在臉書表示，他因為發文時使用主題標籤功能（hashtag）標記高虹安的助理袁康介，被警方認為涉及《跟蹤騷擾防治法》而發出告誡書，氣得他直呼一定會提出異議。對此，警方指出，主因是劉男（四叉貓）發表的內容涉及性或性別議題有關，才會認定違反《跟騷法》，與標記無關。

劉宇11日在臉書表示，他日前在臉書貼出高虹安助理袁康介的公開判決書，結果對方留下遺書並在內容中抹黑他收錢，接著又到信義分局提告他3條罪名，其中《跟蹤騷擾防治法》成案了，理由是我連續發了4篇文，而4篇貼文都有標記（hashtag）袁康介。

劉宇說，他因為在臉書做出「#袁康介」這一個行為，就收到了警察局的書面告誡函，「我不服，因此10日內我會提出異議」、「這封書面告誡函會讓高虹安和其團隊付出代價的，在高虹安離開政治圈之前，我會用盡所有的時間去努力監督他們」。

▲四叉貓表示，他收到警局寄發的跟騷法告誡函。（圖／翻攝自四叉貓臉書）

對此，寄出書面告誡函的台北信義警分局指出，成案原因主要是劉男（四叉貓）在臉書發布的文章，內容提及報案人趁隙偷拍他人的不雅影片賺取流量以及其他針對性言論，內容涉及性或性別議題有關，加上後續又三度重複發文，才認定違反《跟騷法》，若劉男不服要提出異議或申訴，將會把相關案件移交市警局審查。

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