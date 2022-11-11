【廣編】2022國際基隆歡樂耶誕城　巨星、煙火、六大童話仙境齊現

▲「夢悦城」舉辦「2022國際基隆歡樂耶誕城」打造基隆人專屬的夢幻耶誕城。

圖、文／甲山林提供

基隆已躍上國際城市的新格局，今年「夢悦城」舉辦「2022國際基隆歡樂耶誕城」打造基隆人專屬的夢幻耶誕城。

為慶賀「新橫濱」千戶家庭圓夢成家，許多雙北家庭入主幸福社區，二期「夢悦城」特別於11月12日到12月25日每周六日籌備為期七周耶誕城活動，邀請大家免費參加，一起踏入仿若北歐童話的仙境世界。



「2022國際基隆歡樂耶誕城」六大童話主題燈區，「夢悦城堡」、「12米聖誕樹」、「雪白國度」、「馴鹿森林」、「璀璨光廊」以及「星光秘境」，讓民眾在雪白童話世界中展開一場奇幻冒險之旅！「夢悦城」邀請基隆在地非常有名的胖卡餐車打造「歡樂耶誕市集」，現場還有親子手作活動！

11/12晚上六點開城點燈煙火秀揭開序幕，邀請台語天后龍千玉、現場LIVE BAND演出，將施放長達3分鐘絕美煙火。12/10有YOYO家族哥哥姐姐見面會、角色馬戲秀表演，還有小朋友最期待的童夢玩具抽獎會！12/24壓軸耶誕之夜更請到美聲歌手林俊逸暖心獻聲，加碼抽出百萬好禮大摸彩，讓幸運得主有機會抱走聖誕大禮。

更多活動詳情可至「夢悦城」官網查閱，或是活動專線：02-2436-2277。