　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

【廣編】2022國際基隆歡樂耶誕城　巨星、煙火、六大童話仙境齊現

▲▼甲山林,耶誕城,新橫濱。（圖／甲山林提供）

▲「夢悦城」舉辦「2022國際基隆歡樂耶誕城」打造基隆人專屬的夢幻耶誕城。

圖、文／甲山林提供

基隆已躍上國際城市的新格局，今年「夢悦城」舉辦「2022國際基隆歡樂耶誕城」打造基隆人專屬的夢幻耶誕城。

為慶賀「新橫濱」千戶家庭圓夢成家，許多雙北家庭入主幸福社區，二期「夢悦城」特別於11月12日到12月25日每周六日籌備為期七周耶誕城活動，邀請大家免費參加，一起踏入仿若北歐童話的仙境世界。

「2022國際基隆歡樂耶誕城」六大童話主題燈區，「夢悦城堡」、「12米聖誕樹」、「雪白國度」、「馴鹿森林」、「璀璨光廊」以及「星光秘境」，讓民眾在雪白童話世界中展開一場奇幻冒險之旅！「夢悦城」邀請基隆在地非常有名的胖卡餐車打造「歡樂耶誕市集」，現場還有親子手作活動！

11/12晚上六點開城點燈煙火秀揭開序幕，邀請台語天后龍千玉、現場LIVE BAND演出，將施放長達3分鐘絕美煙火。12/10有YOYO家族哥哥姐姐見面會、角色馬戲秀表演，還有小朋友最期待的童夢玩具抽獎會！12/24壓軸耶誕之夜更請到美聲歌手林俊逸暖心獻聲，加碼抽出百萬好禮大摸彩，讓幸運得主有機會抱走聖誕大禮。

更多活動詳情可至「夢悦城」官網查閱，或是活動專線：02-2436-2277。

ET快訊
蘇貞昌震怒！　立院嗆藍委：你媽媽質詢都沒像你這樣
1根菸燒掉39億！家樂福物流廠大火　23歲男認錯下場曝
快訊／為梨泰院案負責？龍山警署「高層警官」陳屍住處
王家梁「一周五次」勇猛開機！　大婚許維恩洞房嗨喊：又來
快訊／魔獸練完出來了！　飛吻燦笑：要變更棒必須比太陽早起
妹子訂外送「發票中9700」　點開信箱哭慘！網驚：現在才知
正妹劈腿遭報復！　蒙眼性侵強拍裸照
雙11網購注意！　「2超夯商品」加收43%稅金

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

30分鐘直達北市！實現「租不如買」　內行推薦基隆有機會

【廣編】2022國際基隆歡樂耶誕城　巨星、煙火、六大童話仙境齊現

【廣編】台灣年度調酒界盛事「2022 BAR SWAP」前10名總決賽微醺府城

女星劉品言秋冬穿搭術　遮肉顯瘦又保暖！

限時3天！超商超狂「5元奶茶」開賣了　咖啡買11送11

喝咖啡提神、配八卦是每日必備？「McCafé新品可頌」成絕配神隊友

能寄杯、換冷熱！　超商「23元大杯美式」限時3天喝

今天雙11必搶重點一次看　3C家電換新省很大、吃年度最殺超夯美食

麥當勞買1送1！10大速食「雙11優惠」懶人包　11元雞塊、比薩要搶

美式下殺23元！4大超商「雙11咖啡優惠」快看　還有買11送11

《粉紅謊言》多溫「美到希澈罵髒話」　「可以叫你哥哥嗎」他瘋了：歐巴在這！

愛雅甜誇老公「像SJ始源」：很帥♥　曝他暖安慰：妳在我面前不用演..秒淚崩

孫耀威一抬頭「滿面皺紋」網嚇壞　驚喊「忘記開美顏！」一鍵變臉

滑輪天堂在哥倫比亞！　專屬公路「夜景美翻」

山羊初見小主人超興奮！　雙腿站立推嬰兒車當保母

無良公關造謠跟拍翻車　徐巧芯揭：是民進黨員

兒子睜大萌眼不睡覺！　原民爸跳唱族語歌催眠

黃子韜帶貨爆走「只因可愛杯子沒貨」　突Cue媽媽「買8萬單紙巾」超失控XD

對店員姐姐狂撒嬌燦笑❤　熱情阿金每天報到買早餐

年獲利170億...擁4部豪車！　全台最大網路賭博J董遭逮

【廣編】2022國際基隆歡樂耶誕城　巨星、煙火、六大童話仙境齊現

【廣編】台灣年度調酒界盛事「2022 BAR SWAP」前10名總決賽微醺府城

女星劉品言秋冬穿搭術　遮肉顯瘦又保暖！

限時3天！超商超狂「5元奶茶」開賣了　咖啡買11送11

喝咖啡提神、配八卦是每日必備？「McCafé新品可頌」成絕配神隊友

能寄杯、換冷熱！　超商「23元大杯美式」限時3天喝

今天雙11必搶重點一次看　3C家電換新省很大、吃年度最殺超夯美食

麥當勞買1送1！10大速食「雙11優惠」懶人包　11元雞塊、比薩要搶

美式下殺23元！4大超商「雙11咖啡優惠」快看　還有買11送11

【廣編】香港近百年老字號茶廠　養生智慧重回台灣

空腹等開刀8天！77歲老婦骨折「醫院沒人理」　病房活活餓死

泰男師賣「制服色情片」一年海撈百萬　女學生見偷拍畫面崩潰報警

獨／里長兒無照開大貨車闖禍　她挨撞破頭濺血控：找議長關說

安雅泰勒喬伊白到發光！　大膽藍皮革裝、蕾絲禮服化身洋娃娃

下周國內油價預估出爐　汽柴油零售價均有望調降

雙冠王安佑鎮暴力不符精神　韓職投手最高榮譽頒給金廣鉉

男童「飆卡丁車」衝入車陣！淡定「緊貼大卡車」嚇壞老司機

就為「兩字」槓起來！　蘇貞昌問候藍委：你媽媽質詢都沒像這樣

LIVE／免費快篩擴大發放　指揮中心最新說明

馬力波守軍遭俄判死！幸運逃生2月竟「重返烏克蘭」：戰爭需被揭露

消費熱門新聞

麥當勞換裝變「麥當當」了！超Q細節曝

限時3天！超商「5元奶茶」開賣了

4大超商「雙11咖啡優惠」快看

麥當勞真的變「麥當當」了！

雙11買iPhone 14 Pro　入手價不到3萬

10大速食店「雙11優惠」懶人包！

雙11限定！4大超商「咖啡優惠」快看

今天雙11必搶重點一次看　降價搭券省很大

5G順穩快戰隊車廂挺球后戴資穎

演藝圈暖流？網一面倒：國民舅舅

女星劉品言秋冬穿搭術　遮肉顯瘦又保暖！

隱藏版高級拿鐵媒體平台評比Top1

雙11買對東西一次囤一年份超賺！

逆勢凍漲！小七牛肉拌麵挑戰有感升級

更多熱門

相關新聞

迪士尼光雕秀來了！新北耶誕城今點燈

迪士尼光雕秀來了！新北耶誕城今點燈

久等了！「2022新北歡樂耶誕城」今（11日）晚6點正式點燈開城，市民廣場將播放3D光雕投影秀「Disney+ 嘉年華篇」5分鐘完整版，預計會在晚上6:15-6:25舉行點燈儀式及光雕秀，搭配絢麗極光和飄雪，營造出夢幻的北國之境。4大燈區共有45座燈飾裝置與光廊，記得清空記憶卡再來一一踩點。

-5℃超凍！耶誕城「3區隱藏版冰屋」

-5℃超凍！耶誕城「3區隱藏版冰屋」

飯店睡到自然醒「再贈紅酒、香料包」

飯店睡到自然醒「再贈紅酒、香料包」

開箱／「新北耶誕城」4大燈區全攻略

開箱／「新北耶誕城」4大燈區全攻略

新北耶誕城「光雕投影秀」今晚試燈！

新北耶誕城「光雕投影秀」今晚試燈！

關鍵字：

甲山林耶誕城新橫濱

讀者迴響

熱門新聞

今天111／11／11大財天降　「3生肖」翻身做有錢人

競總遭轟30槍驚險逃死！警急送女候選人2防彈衣

韓正妹來台「賭博玩上癮」　台灣人替解圍！

LINE「沒出現1符號」代表被封鎖！

獨／警紀連爆　數位版「百官行述」百人入鏡

國軍超正女士官下海了　長相價碼全曝光

夫妻買房剛談價！婆婆突夢「鋼筋穿喉」阻止

她穿婚紗嘿咻小王　新郎追八卦驚覺綠了

網紅媽幫3歲女兒辦生日趴！心碎邀27人卻沒人來

警察毒窟救出女嬰　今親自為她戴警徽

魔獸加盟T1傷PLG？黑人吐心聲

外送員日跑94單！5年後超勵志

許維恩1111大婚！王家梁彩排感動大哭

即／魔獸加盟T1桃園雲豹　首次練球畫面曝光

科技公司破產賣樓　抖音第一網紅砸4.6億買下

更多

最夯影音

更多
《粉紅謊言》多溫「美到希澈罵髒話」　「可以叫你哥哥嗎」他瘋了：歐巴在這！

《粉紅謊言》多溫「美到希澈罵髒話」　「可以叫你哥哥嗎」他瘋了：歐巴在這！
愛雅甜誇老公「像SJ始源」：很帥♥　曝他暖安慰：妳在我面前不用演..秒淚崩

愛雅甜誇老公「像SJ始源」：很帥♥　曝他暖安慰：妳在我面前不用演..秒淚崩

孫耀威一抬頭「滿面皺紋」網嚇壞　驚喊「忘記開美顏！」一鍵變臉

孫耀威一抬頭「滿面皺紋」網嚇壞　驚喊「忘記開美顏！」一鍵變臉

滑輪天堂在哥倫比亞！　專屬公路「夜景美翻」

滑輪天堂在哥倫比亞！　專屬公路「夜景美翻」

山羊初見小主人超興奮！　雙腿站立推嬰兒車當保母

山羊初見小主人超興奮！　雙腿站立推嬰兒車當保母

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面