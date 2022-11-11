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排隊畫面曝！7個1「永保安康」最後機會　天沒亮號碼牌就發完　

▲台南永康車站雙11版紀念車票，11日是販售最後一天，民眾仍大排長龍等著買紀念票，民眾買到票後，趕忙到外面飾品攤位前，請店家幫忙加「保護套」做成漂亮的吊飾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南永康車站雙11版紀念車票，11日是販售最後一天，民眾仍大排長龍等著買紀念票，民眾買到票後，趕忙到外面飾品攤位前，請店家幫忙加「保護套」做成漂亮的吊飾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台鐵「11111111」永康至保安站「永保安康」區間車雙11版紀念車票，8日起連賣4天，每天定額12500張共計5萬張，11日是最後一天販售，排隊人龍4天來每天都長達2百公尺，還勞動警方協助維持秩序，雖然號碼牌清晨早已發完，但還是有民眾仍排隊試看看有沒有機會遞補。

▲台南永康車站雙11版紀念車票，11日是販售最後一天，民眾仍大排長龍等著買紀念票，民眾買到票後，趕忙到外面飾品攤位前，請店家幫忙加「保護套」做成漂亮的吊飾。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南永康車站雙11版紀念車票，11日是販售最後一天，民眾仍大排長龍等著買紀念票，民眾買到票後，趕忙到外面飾品攤位前，請店家幫忙加「保護套」做成漂亮的吊飾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市永康車站從8日清晨5時30分起，連續4天發售「1111111」7個1連號的永保安康車票，總票數預定5萬張，每天額度1萬2500張，販售時間至11月11日晚上11時30分截止。

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▲台南永康車站雙11版紀念車票，11日是販售最後一天，民眾仍大排長龍等著買紀念票，民眾買到票後，趕忙到外面飾品攤位前，請店家幫忙加「保護套」做成漂亮的吊飾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康火車站站長曾俊銘指出，這幾天每天買票的人潮很多，現場有請警察及車站人員幫忙維持秩序，一天約賣12500張紀念票，直到5萬張售完，民眾購買很踴躍，很多人排隊購買，售票員賣到手痠，如果每天的額度賣完，就會請民眾明早請早來買。

▲台南永康車站雙11版紀念車票，11日是販售最後一天，民眾仍大排長龍等著買紀念票，民眾買到票後，趕忙到外面飾品攤位前，請店家幫忙加「保護套」做成漂亮的吊飾。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南永康車站雙11版紀念車票，11日是販售最後一天，民眾仍大排長龍等著買紀念票，民眾買到票後，趕忙到外面飾品攤位前，請店家幫忙加「保護套」做成漂亮的吊飾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

許多民眾表示，他們都是專程來買紀念票，想送給親朋好友及家人，「1111111」永保安康紀念票，代表「平安」、「長長久久」，希望以此祝福家人、朋友，永遠平安健康。

▲台南永康車站雙11版紀念車票，11日是販售最後一天，民眾仍大排長龍等著買紀念票，民眾買到票後，趕忙到外面飾品攤位前，請店家幫忙加「保護套」做成漂亮的吊飾。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南永康車站雙11版紀念車票，11日是販售最後一天，民眾仍大排長龍等著買紀念票，民眾買到票後，趕忙到外面飾品攤位前，請店家幫忙加「保護套」做成漂亮的吊飾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康車站配合車票販售，站內更設計「心中唯一」限定版紀念戳章供民眾蓋用，台鐵高雄運務段則為永康車站、保安車站各設計一個幸福戳章，分別是「一唱一和一輩子一心一意一生一世」、「一吟一詠一世情一點一滴一生一世」，買得紀念票的民眾，馬上蓋限定版紀念戳章，讓紀念票成為吉祥幸福的禮物，贈送給心愛的家人、朋友們。

▲台南永康車站雙11版紀念車票，11日是販售最後一天，民眾仍大排長龍等著買紀念票，民眾買到票後，趕忙到外面飾品攤位前，請店家幫忙加「保護套」做成漂亮的吊飾。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南永康車站雙11版紀念車票，11日是販售最後一天，民眾仍大排長龍等著買紀念票，民眾買到票後，趕忙到外面飾品攤位前，請店家幫忙加「保護套」做成漂亮的吊飾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康站連續4天開賣的紀念車票，每天從清晨5時30分開賣，4天來每天都可見大排長龍景況，今天也不例外，很快號碼牌就被領完。不少民眾買到車票後，趕忙到外面飾品攤位前，請店家幫忙加「保護套」做成漂亮的吊飾，自用、送人兩相宜。

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