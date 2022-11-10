瞎掰家中急用頻向同袍借錢　少尉輔導長被揭竟因上網交友遭詐

▲台北高等行政法院外觀。（圖／翻攝Google maps）

記者黃哲民／台北報導

陸軍金門防衛指揮部轄下1名林姓少尉輔導長，2020年間頻繁向下屬士官兵借貸數萬元，部隊長官聽到風聲調查，揪出林男瞎掰家中有急用等藉口，其實他因上網交友遭詐騙與威脅而借錢應急，金防部以林男違反官兵不得相互借貸等軍紀規定，記他大過1次，林男提告抗罰，主張沒以官階逼迫下屬借錢，事後也還清沒賒帳，台北高等行政法院仍判他敗訴，可上訴。

判決理由指出，軍人的「記過」處分不能提起訴願或行政訴訟，《陸海空軍懲罰法》所定軍官懲罰種類有7種，由重至輕依序為撤職、降階、降級、記過、罰薪、申誡與檢束，若不服受罰，均可向上級申訴，但僅有「撤職、降階、降級、罰薪」4種懲罰，允許當事人依法提起訴願或行政訴訟。

法官認為，《懲罰法》提供部隊長充足、多元及具懲罰強度的懲罰種類，協助國軍內部管理、穩固部隊運作，並本於「有懲罰即應有救濟管道」原則，依懲罰種類干預權益程度的輕重，分別明定不同的救濟程序。

法官指出，軍人兼負作戰任務，嚴明軍紀、貫徹軍令，是軍隊存立的基礎，軍人職務性質不同於一般文職公務員，不允許對「記過」懲罰提起訴願或行政訴訟，是基於維繫部隊內部管理的合理考量，立法者並非出於恣意，也沒違反司法院大法官釋字第785號解釋意旨，因此直接裁定駁回林男之訴。

▲金防部轄下1名少尉輔導長頻向同袍借貸挨罰。圖為金防部官兵操作干擾槍反制無人機。（圖／軍聞社提供）

本案源於林男2020年9月間，密集向3位下士班長和1位上兵借貸1萬元到2萬元不等，由於《國軍軍風紀維護實施規定》禁止「官兵相互借貸」，部隊長官聽到風聲，約談林男赫然發現他瞎掰家中有急用等藉口，其實他是使用交友軟體交友，遭人詐騙並威脅，才靠四處借錢應急。

部隊召開懲處評議會討論，認為林男同年1月間在原單位也因向官兵借錢被懲處、調職新單位仍再犯，且金額越趨龐大，林男身為單位輔導長，明知營內借貸是不當行為，自身有財務問題不反映上級求助，卻向官兵借錢、用不實理由騙取同袍信任，構成「言行不檢」等缺失，違反忠誠軍風、品德紀律，已達一般人無法容忍程度，決議記大過1次。

林男去年（2021年）10月收到金防部的1次大過懲罰令，向國防部提起訴願強調絕沒以官階脅迫同袍借錢，事後也還錢沒賒帳，軍方沒考量他因遭詐騙才被迫借錢，記大過不符合比例原則。國防部認為評議會委員組成、審議過程都合乎規定，也讓林男出席申辯，決議理由具體明確，駁回林男的訴願。