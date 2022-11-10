「麻將最大黨」推廣國粹　第一屆慈善大賽獎金百萬...警盯蒐證

▲10月成立的麻將最大黨，將舉辦第一屆慈善麻將大賽，獎金上看百萬，警方全程緊盯。（圖／民眾提供）

記者邱中岳／台北報導

2022年成立「麻將最大黨」，在最近釋出文宣表示要舉辦麻將大賽，總獎金達1百萬元，冠軍可以獨得50萬元，將在12月開始在北市萬華區的西門町舉辦預賽，民眾憂心有賭博行為向警方檢舉，警方了解後，屆時將派人前往蒐證。

警方蒐證發現，有人為了推廣國粹麻將，直接成立黨派號稱「麻將最大黨」，10月時正式登記成立，黨旗以「發」字為設計主軸，郭姓黨主席表示，已經有破萬人登記入黨，主要成立宗旨是要推廣國粹麻將，也讓年輕人了解國粹，不要因為社會觀感就偷偷躲起來打麻將。

麻將最大黨也推出文宣，將舉辦「第一屆慈善公益麻將大賽」，號稱總獎金達百萬，第一名就可獨得一半，但是參加者必須具有黨員資格，完成後就可以獲得出賽證，每次參加比賽只需要繳交2百元清潔費。

資深刑警表示，過去就有人舉辦類似比賽，警方當時直接制止，且將負責人、參賽選手移送，但是在法院獲判無罪，法官統計比賽獎金、活動費用，與每人支付的清潔費相抵，認定其中並沒有營利的問題。

有律師指出，賭博就是要有現金，但當天比賽採用積分淘汰制，把入黨費當成抽頭金可能太過牽強，業者也可能透過此賽程營利，警方指出，當天仍會派人前往蒐證，以防有賭博情事發生。