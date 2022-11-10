屏東執行分署查封5車　墾丁大街旅宿業者火速繳清陳年欠款

▲義務人繳清款項 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

墾丁某旅宿業者自2018年起積欠勞健保費、交通罰單及使用牌照稅近80萬元，案件陸續移送法務部行政執行署屏東分署執行，去年因疫情營運狀況不佳，分署同意公司負責人辦理分期，每期繳款5000元，但今年1月起又拒繳。分署人員發現其下有5台中古車，打算查封拍賣，義務人知道後立即籌款繳清罰款。

業者未繳分期款項後，執行官調查該公司財產狀況及相關資料後發現，義務人負責人同時經營墾丁大街民宿及汽車租賃業務，標榜可包車暢遊自由行，因為價廉地點佳，海內外遊客評價其住宿CP值高，且義務人名下5部中古車並未質借給銀行亦無車貸，隨著國內疫情緩解，國旅報復性出遊，義務人經營狀況好轉，應有清償資力。

書記官於6月下旬墾丁暑假國旅旺季開始前，即迅速依執行官指示發函監理單位，先查封義務人全部車輛，執行人員擬前往墾丁在車輛上張貼封條前，負責人就主動前往分署，表示會籌錢繳清，分署亦給予時間辦理，於10月初義務人終於來電表示已處理好貸款，並於月中繳清剩下的37萬餘元款項，分署旋即通知監理單位塗銷車輛查封登記。

屏東執行分署表示，義務人如因疫情有經濟上困難無法一次繳納，切勿對分署的各項通知置之不理，可到場提出合理說明及相關證明文件後，申請辦理分期，分署希望藉由寬緩的執行方式，能與企業共度難關，求得公義與關懷間的最大平衡，而業者如有辦理分期，除了要按期繳款外，如營運狀況好轉即可提早清償，以減少滯納金或利息的支出，且繳清後公司財產未被查封，也方便企業主可向金融機構貸款而有利於資金調度運用，進而提升公司的營運效能。