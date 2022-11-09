民宿業全國最多！花蓮營業衛生店家分級認證　107業者通過評核

▲花蓮縣衛生局舉辦營業衛生優良店家分級認證頒獎典禮。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣衛生局持續推動營業衛生分級認證評核制度，持續加強對旅館、民宿及美容美髮業輔導稽查，9日舉辦今年營業衛生優良店家分級認證頒獎典禮，頒發營業衛生標章優級96家、良級11家共計107家業者，特別邀請花蓮縣民宿協會葉陳錦理事長、花蓮縣觀光旅遊民宿協會林文松理事長、旅館、民宿及美容美髮業業者參與盛會。

▲▼總計頒發營業衛生標章優級96家、良級11家，共計107家業者。

花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，花蓮推動營業衛生分級認證評核制度至今已邁入第九年，今年接受稽查輔導並且通過評核制度之業者計107家。

依據交通部觀光局最新統計數據顯示，花蓮縣合法營業旅宿業者計1908家，其中民宿業者計1751家，高居全國之冠。有關旅宿業者衛生分級認證申請，首先由業者自行申請核備或衛生局主動評核，衛生局進行書面審核及至營業場所進行現場評核與輔導，通過者「營業場所衛生優良自主管理分級認證」標章有效期限為2年，衛生局透過多元管道公布優良店家，以提供消費者選擇，更能提升業者營業衛生品質，落實自主管理，確保來自國內外的消費者都能擁有安心、放心且開心的旅遊住宿環境。

朱家祥進一步說明，旅宿業者取得執業執照後，執業期間需依「花蓮縣營業衛生管理自治條例」落實營業衛生自主管理，主要項目有環境衛生（飲用水水質標準、病媒防治設施並有消毒記錄、水塔清洗、公用廁所清潔消毒、設有急救箱）、專業衛生（住房須知告知、房間清潔消毒、盥洗及寢具用品消毒或丟棄、房間四周及通風口清潔）、從業人員衛生（每年定期接受健康檢查、每年參加自主衛生講習、穿著整潔工作服）等。旅宿業者亦需配合衛生局進行定期或不定期衛生稽查輔導，若有規避、妨礙或拒絕，處新台幣5000元以上25000以下罰鍰。

民眾如欲進一步瞭解營業衛生相關資訊可逕至花蓮縣衛生局官方網站（http://www.hlshb.gov.tw）或電洽疾病管制科營業衛生諮詢專線：03-8246698洽詢。