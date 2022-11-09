　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

民宿業全國最多！花蓮營業衛生店家分級認證　107業者通過評核

▲花蓮縣衛生局舉辦營業衛生優良店家分級認證頒獎典禮。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

▲花蓮縣衛生局舉辦營業衛生優良店家分級認證頒獎典禮。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣衛生局持續推動營業衛生分級認證評核制度，持續加強對旅館、民宿及美容美髮業輔導稽查，9日舉辦今年營業衛生優良店家分級認證頒獎典禮，頒發營業衛生標章優級96家、良級11家共計107家業者，特別邀請花蓮縣民宿協會葉陳錦理事長、花蓮縣觀光旅遊民宿協會林文松理事長、旅館、民宿及美容美髮業業者參與盛會。

▲花蓮縣衛生局舉辦營業衛生優良店家分級認證頒獎典禮。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

▲▼總計頒發營業衛生標章優級96家、良級11家，共計107家業者。

花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，花蓮推動營業衛生分級認證評核制度至今已邁入第九年，今年接受稽查輔導並且通過評核制度之業者計107家。

▲花蓮縣衛生局舉辦營業衛生優良店家分級認證頒獎典禮。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

依據交通部觀光局最新統計數據顯示，花蓮縣合法營業旅宿業者計1908家，其中民宿業者計1751家，高居全國之冠。有關旅宿業者衛生分級認證申請，首先由業者自行申請核備或衛生局主動評核，衛生局進行書面審核及至營業場所進行現場評核與輔導，通過者「營業場所衛生優良自主管理分級認證」標章有效期限為2年，衛生局透過多元管道公布優良店家，以提供消費者選擇，更能提升業者營業衛生品質，落實自主管理，確保來自國內外的消費者都能擁有安心、放心且開心的旅遊住宿環境。

▲花蓮縣衛生局舉辦營業衛生優良店家分級認證頒獎典禮。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

朱家祥進一步說明，旅宿業者取得執業執照後，執業期間需依「花蓮縣營業衛生管理自治條例」落實營業衛生自主管理，主要項目有環境衛生（飲用水水質標準、病媒防治設施並有消毒記錄、水塔清洗、公用廁所清潔消毒、設有急救箱）、專業衛生（住房須知告知、房間清潔消毒、盥洗及寢具用品消毒或丟棄、房間四周及通風口清潔）、從業人員衛生（每年定期接受健康檢查、每年參加自主衛生講習、穿著整潔工作服）等。旅宿業者亦需配合衛生局進行定期或不定期衛生稽查輔導，若有規避、妨礙或拒絕，處新台幣5000元以上25000以下罰鍰。

民眾如欲進一步瞭解營業衛生相關資訊可逕至花蓮縣衛生局官方網站（http://www.hlshb.gov.tw）或電洽疾病管制科營業衛生諮詢專線：03-8246698洽詢。

►舒潔特級抽取式衛生紙特價！829元買8串，抗漲必囤

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
獨／促成高虹安楊文科會面是他　宣明智：只要愛新竹就會合
快訊／魔獸明天就到！　抵台時間公布
乾隆擁3000後宮最愛是她？　百日情書曝光字字深情
藍營最美發言人被性侵犯偷拍　本人怒提告
雨彈再轟3地　「北台灣驟降7度」時間曝
快訊／桃園爸載女兒雙亡！　撞擊影片曝光
獨／騎士堡5間店全關！　儲值家長傻眼了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2022桃園花彩節12日起大溪繽紛登場　7公尺太空梭登陸花海中

民宿業全國最多！花蓮營業衛生店家分級認證　107業者通過評核

南投健行節最終場瑞龍瀑布登場　11／12當天入園有免費好康

大PK！進駐彰化火鍋一條街戰區 　「築間」雙11抽澳洲和牛鍋

反賄一路“郵”你　郵務人員化身反賄尖兵攔截不法金流

台東縣四維夜市推廣循環杯租借活動　圓滿落幕

國定古蹟孔廟防災演練　強化台南文化資產防災應變策略

米國學校打造有愛無礙環境　邀無障礙部落客體驗

鹿野高台最紅星空之夜　窺見難得月全食奇景

台東男富岡漁港落海！海巡拋繩成功救援　意識清楚未受傷

白英短貓見水逆流飄浮　伸手狂撥、塞進整顆頭

許瑋甯甜誇邱澤「恰到好處」　下廚會被背後抱？她害羞笑了XD

魔獸加盟雲豹！確定打滿整季　蘇翊傑：月薪超過640萬台幣

單親媽闖紅燈邊滑手機　遭2車撞輾亡獨留9歲兒

男走斑馬線過無號誌路口　被叭怒PO網！掀正反論戰

小貓被抱超不爽～露尖牙狂哈氣　含到手指秒變乖...嬌羞低頭萌翻

女洗車付錢「200元用丟的」　員工彎腰撿濕鈔票：很受傷

魔獸霍華德加盟桃園雲豹　19日主場首戰重磅登場！

狠媽輕咬貓後頸幫剪指甲　牠被施定身術滿臉怒氣！

金門祕密景點「喊泉」 聲量＝水高！紓壓值爆表

2022桃園花彩節12日起大溪繽紛登場　7公尺太空梭登陸花海中

民宿業全國最多！花蓮營業衛生店家分級認證　107業者通過評核

南投健行節最終場瑞龍瀑布登場　11／12當天入園有免費好康

大PK！進駐彰化火鍋一條街戰區 　「築間」雙11抽澳洲和牛鍋

反賄一路“郵”你　郵務人員化身反賄尖兵攔截不法金流

台東縣四維夜市推廣循環杯租借活動　圓滿落幕

國定古蹟孔廟防災演練　強化台南文化資產防災應變策略

米國學校打造有愛無礙環境　邀無障礙部落客體驗

鹿野高台最紅星空之夜　窺見難得月全食奇景

台東男富岡漁港落海！海巡拋繩成功救援　意識清楚未受傷

食物→糞便要多久？醫給答案：宿便是假議題　激推4蔬菜CP值超高

台灣大賽／光頭強接班人！摸一下有好運喔　李吳永勤強調沒禿

潮州高中遭控能力分班　教部：安排實地訪視「未改善議處校長」

史上最扯意外！姜丹尼爾謝錯「贊助商」：我開玩笑～　遭業界罵爆

蔣萬安辭不辭立委？　他很得意：同一招2009年就用過了

陽明10月營收月減14.24%、年減29.19%　看消費需求持續走弱挑戰高

CUBE「集精選」方案鎖定生活消費　指定通路消費最高回饋20%

獨／促成高虹安楊文科會面是他　宣明智：只要愛新竹就會合

手搖控、咖啡控把握！全支付狂撒優惠　全台2500家飲品回饋20%

快訊／魔獸霍華德抵台時間公布　10日晚間22時45分到達桃機

馬林魚刺穿大腿！　12秒影片驚嚇千萬人

地方熱門新聞

女洗車付200元用丟的！員工彎腰撿

阿里山林鐵台車煞車斷　2工人跳車

休旅車誤闖高雄輕軌！6旅客改搭計程車

「女大生＋小鮮肉」駐站服務！高雄觀音山八景　新地標曝光

東陽實業企業義消成功守護廠房避延燒

投資12億擴產線　鴻茂工業廠房今啟用

蔬果賣場開毒趴　警查獲毒品業者員工遭移送

假投資真詐騙及時阻詐440萬元

台南工廠火警去漬油燃燒化學泡沫搶救

詐騙集團車犯罪模式演化要錢要命！

埋伏查獲詐欺車手、收水手

黃偉哲受邀上電台專訪

台南北門分院變身綜合長照機構強化應變演練

全國救災指揮通信平臺車操作評比台南獲優勝！

更多熱門

相關新聞

情婦裸睡人夫正宮抓姦！反控「害我有陰影」

情婦裸睡人夫正宮抓姦！反控「害我有陰影」

蔡姓人妻懷疑林姓老公與陳姓女子有染，找了陳姓、林姓兩名徵信社業者調查蒐證，跟蹤老公與小三至花蓮某民宿，聽到房內傳出呻吟聲，一行人從陽台落地窗翻入房間、掀開棉被拿照相機狂拍全裸共眠的2人，陳姓小三裸身被抓姦，氣憤提告蔡女與徵信業者闖入私人領域、又朝她猛拍照，害她之後常會半夜嚇醒，蔡女與業者除了遭判刑4到6月不等，還須賠給小三30萬。

奇美實業取得ISCC PLUS認證

奇美實業取得ISCC PLUS認證

梨泰院老闆端熱菜祭悼　警察也忍不住哭了

梨泰院老闆端熱菜祭悼　警察也忍不住哭了

十大絕美民宿之一開價8.6億售　違建消息曝光急下架

十大絕美民宿之一開價8.6億售　違建消息曝光急下架

女生住民宿發現浴缸底是透明的！ 上下樓梯抬頭全都「看光光」

女生住民宿發現浴缸底是透明的！ 上下樓梯抬頭全都「看光光」

關鍵字：

民宿營業衛生店家分級認證出爐 評核

讀者迴響

熱門新聞

永和唐寶寶事件　當晚「唯一目擊者」還原經過

好市多換發國泰CUBE卡　「忘1步驟」恐噴1800元

Garena結束英雄聯盟12年營運　

LINE「9款免費貼圖」　聖誕、跨年隱藏版快下載

林襄只穿小丁「34秒大尺度片」曝光！南半球掉出來

快訊／驚傳身心俱疲送醫住院　高虹安：整理澄清資料過度疲勞

冷血槍手衝高醫候診室開槍殺人　服刑2個月癌末病逝

曾莞婷PO床照「蕾絲內褲意外走光」！大尺度照瘋傳

增2類人免費領快篩　王必勝：180萬人受惠

老外轟信義區聖誕樹　「此生看過最醜」

炸物店老闆「凌晨想不開」　好友對話曝光

BMW女好市多「拔槍借用」　特斯拉車主遠端反擊

爸突賣房子！秒買義大利別墅：下個月搬過去

才爆祕婚2年！李佳穎「過夜保時捷男」爆熱戀同居

即／父載9歲女下課遭車撞飛不治

更多

最夯影音

更多
白英短貓見水逆流飄浮　伸手狂撥、塞進整顆頭

白英短貓見水逆流飄浮　伸手狂撥、塞進整顆頭
許瑋甯甜誇邱澤「恰到好處」　下廚會被背後抱？她害羞笑了XD

許瑋甯甜誇邱澤「恰到好處」　下廚會被背後抱？她害羞笑了XD

魔獸加盟雲豹！確定打滿整季　蘇翊傑：月薪超過640萬台幣

魔獸加盟雲豹！確定打滿整季　蘇翊傑：月薪超過640萬台幣

單親媽闖紅燈邊滑手機　遭2車撞輾亡獨留9歲兒

單親媽闖紅燈邊滑手機　遭2車撞輾亡獨留9歲兒

男走斑馬線過無號誌路口　被叭怒PO網！掀正反論戰

男走斑馬線過無號誌路口　被叭怒PO網！掀正反論戰

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面