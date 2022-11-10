傳大陸供銷社收購39%股權　蘇寧易購否認

▲蘇寧易購傳遭大陸供銷社收購39%股權。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸頻傳「公私合營」，近日供銷社重建潮也引起民眾不安。社交軟體上瘋傳，供銷社將收購零售巨頭蘇寧易購39%股權，成為第一大股東。傳聞出現後，ST易購股價迅速漲停。不過，蘇寧易購9日回應稱，「傳聞不屬實。」

據《觀察者網》報導，11月9日，蘇寧易購正式發布澄清公告，公告表示，「經公司自查並向公司持股5%以上股東核實，不存在上述傳聞中提及的供銷社收購股份事宜，上述傳聞不屬實。」

Wind數據顯示，目前ST易購第一大股東為淘寶（中國）軟件有限公司，持股比例為19.99%；第二大股東為張近東，持股比例為17.62%；第三大股東為江蘇新新零售創新基金二期（有限合夥），持股比例為16.96%。

近年來，蘇寧旗下公司屢次被曝出商票到期難以兌付、拒付等事件，公司進入前所未有的動盪期，創始人張近東也頻頻質押股權、轉讓股份。

2020年12月，張近東、其子張康陽及南京潤賢企業管理中心（有限合夥）將所持有的蘇寧控股全部股權出質給淘寶（中國）軟件有限公司，合計出質股權數額10億元（人民幣，下同），張近東還將其持有蘇寧置業65%的股權質押給了淘寶。

2021年2月28日，蘇寧宣佈引入深圳國資。張近東及蘇寧控股、蘇寧電器、西藏信託有限公司將所持23%的蘇寧易購股份轉讓給深圳國資背景的深國際控股（深圳）有限公司及深圳市鯤鵬股權投資管理有限公司。隨後，蘇寧電器集團與張近東簽署一致行動協議，張近東實際持有的表決權為21.83%，仍為第一大表決股東。

2021年6月，蘇寧電器集團將5.2億流通股轉讓給江蘇新新零售創新基金。其後，張近東也將其擁有的10億股質押給新新零售基金。

2021年7月5日，深圳國資正式宣佈取消對蘇寧易購的收購；隨後，江蘇國資聯合包括阿里巴巴在內的各方資本成立聯合體，入股蘇寧易購，為蘇寧增信。當月，原實控人張近東辭任董事長，蘇寧易購新一屆董事會產生，由阿里提名的前大潤發董事長黃明端任蘇寧易購新董事長，並調整戰略為「做好零售服務商、做強供應鏈、做優經營質量」。

2021年蘇寧易購淨虧損超400億元。蘇寧易購此前發布業績顯示，今年前3季，公司實現營業收入555.38億元，比去年同期大減51.95%；實現淨利潤為負45.45億元，減虧39.94%。