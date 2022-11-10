移民署人員埋伏工地「穿雨鞋躲田中」　兩地查獲17失聯移工

記者蔡文淵／苗栗報導

移民署苗栗專勤隊接獲檢舉，指一處隱身田野中的民宅，疑有非法外籍人士聚集，專勤隊幹員10月31日清晨假扮農夫埋伏民宅四周，盤查準備上工之外籍移工，當場查獲5名失聯移工；幹員同日也在另一建築工地查獲失聯移工12人，全部依法帶回調查，並持續追查非法雇主及仲介的刑事及行政責任。

苗栗縣專勤隊接獲檢舉指稱某民宅疑似有非法外來人口聚集工作，經勘察發現該處隱身於苑裡鎮田野中央，四周稻田環繞，專勤隊幹員們於10月31日天未亮時，便套上雨鞋、深入農田，喬扮農夫埋伏於民宅四周；趁著天色漸亮，化整為零騎乘電動車的移工們準備上工之際，上前盤查，移工四處逃竄，有的辯稱是路過或找朋友，最後都遭移民官一一識破，當場查獲5名失聯移工。

▲移民署苗栗專勤隊幹員喬扮農夫，查緝隱身在田野中的失聯移工聚集地，當場查獲５名失聯移工。（圖／記者蔡文淵翻攝）

同一日，另一組專勤隊幹員根據民眾檢舉，來到位於造橋鄉的一處建築工地，考量工地查緝對幹員及在場工人皆有安全上的顧慮，幹員們再次套上雨鞋改扮工人於工地門口徘徊，現場失聯移工看到生面孔人士立刻提高警覺，拔腿就跑，只是衝錯方向，直接衝向在工地旁的專勤隊幹員懷裡，擔心移工受傷，幹員還是不斷安撫「不要跑，回去就好、回去就好了！」

苗栗縣專勤隊分別於9月、10月執3波查察勤務，共查獲69名非法外來人口，其中另有涉及刑法竊盜、傷害等罪通緝犯4名、3名非法雇主及3名非法仲介。全部皆依法查處，並追查非法雇主及仲介的刑事及行政責任，通緝對象則移由苗栗縣警察局解送歸案。

▲▼移民署苗栗專勤隊幹員喬扮工人，至建築工地查緝失聯移工，當場查獲12名失聯移工。（圖／記者蔡文淵翻攝）