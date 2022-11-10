5千萬現金放家裡！博弈洗錢集團J董超奢豪　台中七期豪宅金庫曝

▲檢警在主嫌住處起出5000多萬元現金。（圖／台中地檢署提供）

記者白珈陽／台中報導

台中地檢署為杜絕地下賭盤及防治境外資金或中資介入選舉，今年8月間執行「斷水流」專案，鎖定由徐姓主嫌為首的洗錢犯罪集團，破獲8處賭博機房、水房，逮捕57人，查出該集團這一年內不法所得高達高達人民幣38億元（約台幣170億元），金額、規模為歷年來最大宗。

另外，檢方查出該集團由徐姓男子（綽號J董）、伴侶張女為首，本月初前往其位於台中七期的住處，起獲藏在保險櫃內的5039萬餘元大量現金、勞力士、沛納海、百達翡麗、愛彼各式名牌手錶10只（估值約500萬元)、HERMES、PRADA、CHANEL等名牌包77只（估值約2695萬元），以及保時捷、賓士G63等名車4部，日子過得極盡奢華，經法院裁定扣押徐嫌名下房產、金融帳戶及車輛，查扣不法所得總計約2億餘元。

▲▼主嫌將大量現金藏在保險櫃；檢方查扣賓士G63、保時捷等名車。（圖／台中地檢署提供）

本次斷水流專案由台中地檢署檢察官張富鈞等人組成專案小組，於今年8月16日指揮執行第一波搜索，查獲本件經營網路博弈犯罪集團，並查扣電腦主機90台、筆記型電腦6台、手機296支等贓證物，經數月深入追查洗錢管道與流向，鎖定幕後首腦、總務、會計及幹部等人藏匿處所後，於11月2日再次發動搜索，並查扣上述現金、名車、名牌手錶及名牌包等物。

▲主嫌家中有77個名牌包，價值約2695萬元。（圖／台中地檢署提供）

檢警前後搜索8處賭博機房、水房，拘提逮捕57人，其中徐男、張女為主嫌，檢察官複訊後認2人涉犯賭博、洗錢，發起、主持及操縱犯罪組織罪嫌重大，有逃亡、串供、滅證之虞，4日向法院聲押獲准；其餘55名員工以3萬至10萬元不等金額交保。

至於該犯罪集團來自中國的資金是否具有中國官方背景，企圖影響台灣選舉？或是單純收取中國民眾線上簽賭的資金？檢方表示，尚在釐清當中。