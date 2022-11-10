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新的流量密碼？！天后闆妹雙11四天觀看突破600萬

▲▼ 天后闆妹,直播,雙11。（圖／擷取自即新聞影片）

▲人氣直播主「天后闆妹」，近日短短3天雙11檔期創下觀看破百萬次數、業績破2億的驚人成績。（圖／擷取自即新聞影片，下同）

生活中心／綜合報導

在直播上「+1」購物有種難以言喻的爽快感，成為近年不少消費者喜愛的購物方式！近來竄起的直播主「天后闆妹」，以超級親和力與幽默豪爽的「媽媽人設」吸粉無數，從婆媽到年輕OL都是她的死忠粉絲與回購顧客，「天后闆妹」也成為新流量密碼代言人，和她相關的流量數字，更是動不動就超過十萬百萬，今年雙11活動，短短三天時間銷售更是突破兩億，商品幾乎全部完受，讓人看見直播電商的驚人氣勢 !

▲▼ 天后闆妹,直播,雙11。（圖／擷取自即新聞影片）

天后闆妹在2017年自創美妝保養品牌「Bessie Lady」，內容涵蓋保養品、母嬰用品、髮品等，以「美」為出發點。據她在小S節目《小姐不熙娣》中透露，她在短短6年時間，就把資本額6萬做到年營業額6億。她也看準收看直播的粉絲多是小資族和已婚媽媽，因此還會搭配各種時事活動，不時祭出讓人不買就後悔的超殺組合價，讓粉絲瘋狂「+1」，直播人數也不斷飆高！近日更創下一場直播241萬觀看，外加33萬則留言的瘋狂紀錄，讓「天后闆妹」成為明星般的收視保證！

▲▼ 天后闆妹,直播,Bessie Lady,流量密碼。（圖／擷取自即新聞影片）

最近，知名美妝節目主持人王美「王思佳」也在網友的敲碗期待下，走進「天后闆妹」位在台中的百坪大氣豪宅，從訂製家具到堆滿更衣室的精品包包，鏡頭也不放過「包色處理」的愛馬仕，讓網友直呼，「闆妹小小隻的 賺錢實力卻很驚人」、「再次圈粉闆妹」、「闆妹就是狂」、「闆妹好勵志，恭喜撐過來了」。這支豪宅開箱影片，也在短短幾天創造了超過56萬的超高收視。

▲▼ 天后闆妹,直播,雙11。（圖／擷取自即新聞影片）

據悉，今年為期4天的雙11直播活動，在第3天就創下突破2億的營收，業績比去年同時段翻倍成長，讓其他直播主都望塵莫及。一時之間湧入的人潮，更是讓「天后闆妹」在鏡頭前面對粉絲喊出，「不要這樣，才開播2分鐘而已，分享5000次，你們要嚇死人喔！」看到闆妹開玩笑地說「你們慢一點！慢一點！」，讓一票網友笑翻。

▲▼ 天后闆妹,直播,雙11。（圖／擷取自即新聞影片）

▲▼ 天后闆妹,直播,Bessie Lady,流量密碼。（圖／擷取自即新聞影片）

看到期待雙11購物節的粉絲們，「天后闆妹」也以超殺價格義氣相待！像是1瓶原價要價五千元的保養品，讓她喊到九瓶只要五千元，平均一瓶只要$555，難怪能在每一次直播都瞬間締造驚人業績。「天后闆妹」也打趣道，「用一張小朋友買到這麼多東西，小資族都跳起來了，大資族的媽媽說piece of cake。」擁有如此讓粉絲掏出錢錢的動員力，無怪乎坐擁3天銷售破2億、觀看破200萬的成績，就連新聞小編都表示，剪片剪得都想剁手去買了。

還有還有，小聲偷偷說，喜歡天后闆妹粉絲絕對不要錯過她IPO計畫，請持續關注追蹤，不定期更新訊息喔！

▲▼ 天后闆妹,直播,Bessie Lady,流量密碼。（圖／擷取自即新聞影片）


「天后闆妹」剁手也要買 ►►► https://www.instagram.com/ban.mei.onnnnni/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D

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