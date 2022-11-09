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室內設計師砸400萬建四面佛廟　每天都在燒老本…只為一熱血理由

記者陳雕文／新北報導

新北市一名廟祝開心向參拜信眾介紹四面佛的由來，他本身是一名室內設計師，同時也是虔誠的道教徒，他每天打理四面佛、定期辦法會，但並沒有從中獲得甚麼財富，甚至有時還要吃老本才能維持營運。廟祝受訪時表示，之所以會這樣心甘情願顧好一間廟，本就不是為了營利，而是因為一個理由。

▲▼熱血廟祝。（圖／記者陳雕文攝）

▲現年29歲的阿勛因為向四面佛許願成真，他決定實踐承諾設宮廟，燒了400萬也甘之如飴。（圖／記者陳雕文攝）

現年29歲，外表斯文的阿勛，從小因為家人從事宮廟活動，耳濡目染之下成為了家將，參加各個遶境活動，大學畢業後，開了室內設計工作室，儘管努力拉Case，但業績始終普普，只能勉強持平。

▲▼熱血廟祝。（圖／阿勛授權提供）

▲熱血廟祝本身是室內設計師。（圖／阿勛授權提供）

阿勛分享，他在2018年跟朋友去泰國旅遊，看到當地居民對四面佛虔誠膜拜，後來他去愛侶灣參拜，也抱持著「真有這麼神嗎？」的心態，決定姑且一試，向四面佛許願，「如果可以讓我業績翻倍成長連續6個月，就把一尊四面佛請來台灣並設廟宇供奉…」後來半年業績竟然真的超亮眼。

▲▼熱血廟祝。（圖／阿勛授權提供）

▲阿勛定期到泰國參拜並且迎回佛像、佛牌。（圖／阿勛授權提供）

阿勛為了信守承諾，真的再飛去泰國公營一尊四面佛回台，但起初尋找設廟地點卻頻頻受阻，因為多數房東不願意出租給宮廟，擔心出入複雜等問題。後來阿勛心中跟四面佛對話，「我想實踐承諾，也希望祢能讓我順利找到點。」過不久，阿勛就在新北市板橋長江路找到了願意出租店面的房東，更巧的是，該名房東還是他的遠親！種種巧合都讓阿勛感到不可思議。

▲▼寺廟佛舞。（圖／阿勛提供）

▲▼阿勛定期舉辦法會，真的找來泰國人在四面佛前獻舞。（圖／阿勛提供）

▲▼寺廟佛舞。（圖／阿勛提供）

但找到點後，阿勛跟另一名夥伴持續到泰國迎回其他佛像、佛牌，還要將宮廟設置原汁原味呈現，前前後後已經花了400萬元，且定期舉辦的法會每次都要燒好幾萬，阿勛的家人起初不諒解，還願不就是花些小錢了事就好，為什麼要花那麼多錢，還要當廟祝？

阿勛耐心解釋，因為他曾答應過四面佛，認為說到就要做到！家人看他這麼堅決，額外經營一個不會營利的「副業」，但工作收入確實有所成長，便不再批判，慢慢能接受阿勛同時信奉道教以及四面佛。阿勛補充表示，其實不論信奉甚麼宗教，本身都是沒有衝突的，因為宗教本身是提供心靈寄託，給予面對問題的勇氣，並且勸人向善！

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